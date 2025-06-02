시세섹션
통화 / LMB
주식로 돌아가기

LMB: Limbach Holdings Inc

105.50 USD 2.40 (2.33%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

LMB 환율이 오늘 2.33%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 102.02이고 고가는 106.23이었습니다.

Limbach Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LMB News

일일 변동 비율
102.02 106.23
년간 변동
63.02 154.04
이전 종가
103.10
시가
103.43
Bid
105.50
Ask
105.80
저가
102.02
고가
106.23
볼륨
379
일일 변동
2.33%
월 변동
-5.74%
6개월 변동
47.33%
년간 변동율
38.98%
20 9월, 토요일