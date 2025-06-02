CotationsSections
Devises / LMB
Retour à Actions

LMB: Limbach Holdings Inc

105.50 USD 2.40 (2.33%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de LMB a changé de 2.33% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 102.02 et à un maximum de 106.23.

Suivez la dynamique Limbach Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LMB Nouvelles

Range quotidien
102.02 106.23
Range Annuel
63.02 154.04
Clôture Précédente
103.10
Ouverture
103.43
Bid
105.50
Ask
105.80
Plus Bas
102.02
Plus Haut
106.23
Volume
379
Changement quotidien
2.33%
Changement Mensuel
-5.74%
Changement à 6 Mois
47.33%
Changement Annuel
38.98%
20 septembre, samedi