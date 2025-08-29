- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ITB: iShares U.S. Home Construction ETF
Курс ITB за сегодня изменился на -2.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 106.74, а максимальная — 109.29.
Следите за динамикой iShares U.S. Home Construction ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ITB
- Housing: In Some Ways, Worse Than 2008
- Housing’s Deep Freeze: Existing Home Sales at 25-Year Lows (Dow Jones Indices:DJUSRE)
- Weekly Market Pulse: No Data, No Problem
- Flying In The Dark
- U.S. Real Estate Sector Report - Fall 2025
- Investing Implications As U.S. Government Enters Shutdown
- The 2026 Playbook: Why Housing Is The New Tech
- New Home Affordability Little Changed, New Homes Remain Just Above Affordable Threshold
- Lock-in Effect And Mortgage Rates: Unwinding A Phenomenon That Wrecked The Housing Market
- Pending Home Sales Jump 4.0% In August, More Than Expected
- Home Sale Strength
- August 2025 New Home Sales Jump In Possible Statistical 'Fluke'
- New Home Sales Surge To 3.5-Year High In August
- NAIL: Too Early For A Levered Homebuilders Trade (NYSEARCA:NAIL)
- NAIL: Analysts Have Given Up On Homebuilding Stocks (NYSEARCA:NAIL)
- Housing: Why Lennar Is The Proverbial Canary In The Coal Mine
- Zillow Home Value Index: 'Real' Home Values Hit Lowest Level Since March 2021
- NAHB Housing Market Index: Builder Confidence Low, Future Expectations Hit 6-Month High
- Curveballs: U.S. Labor And Construction Activity Slows
- New Home Prices Drop Closer To Affordability
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- Housing: Things Are Getting Surreal
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- U.S. Economic Boom Or Bust? Indicators Every Investor Needs To Watch
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ITB сегодня?
iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) сегодня оценивается на уровне 107.00. Инструмент торгуется в пределах 106.74 - 109.29, вчерашнее закрытие составило 109.23, а торговый объем достиг 4383. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ITB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares U.S. Home Construction ETF?
iShares U.S. Home Construction ETF в настоящее время оценивается в 107.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -10.00% и USD. Отслеживайте движения ITB на графике в реальном времени.
Как купить акции ITB?
Вы можете купить акции iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) по текущей цене 107.00. Ордера обычно размещаются около 107.00 или 107.30, тогда как 4383 и -2.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ITB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ITB?
Инвестирование в iShares U.S. Home Construction ETF предполагает учет годового диапазона 82.71 - 127.43 и текущей цены 107.00. Многие сравнивают -0.46% и 16.12% перед размещением ордеров на 107.00 или 107.30. Изучайте ежедневные изменения цены ITB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares U.S. Home Construction ETF?
Самая высокая цена iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) за последний год составила 127.43. Акции заметно колебались в пределах 82.71 - 127.43, сравнение с 109.23 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares U.S. Home Construction ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares U.S. Home Construction ETF?
Самая низкая цена iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) за год составила 82.71. Сравнение с текущими 107.00 и 82.71 - 127.43 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ITB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ITB?
В прошлом iShares U.S. Home Construction ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 109.23 и -10.00% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 109.23
- Open
- 109.28
- Bid
- 107.00
- Ask
- 107.30
- Low
- 106.74
- High
- 109.29
- Объем
- 4.383 K
- Дневное изменение
- -2.04%
- Месячное изменение
- -0.46%
- 6-месячное изменение
- 16.12%
- Годовое изменение
- -10.00%
- Акт.
-
- Прог.
- $33.988 млрд
- Пред.
- $-78.311 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- $280.464 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- $358.775 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 3.485%
- Акт.
-
- Прог.
- $11.24 млрд
- Пред.
- $16.01 млрд