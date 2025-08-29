КотировкиРазделы
ITB: iShares U.S. Home Construction ETF

107.00 USD 2.23 (2.04%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ITB за сегодня изменился на -2.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 106.74, а максимальная — 109.29.

Следите за динамикой iShares U.S. Home Construction ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ITB сегодня?

iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) сегодня оценивается на уровне 107.00. Инструмент торгуется в пределах 106.74 - 109.29, вчерашнее закрытие составило 109.23, а торговый объем достиг 4383. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ITB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares U.S. Home Construction ETF?

iShares U.S. Home Construction ETF в настоящее время оценивается в 107.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -10.00% и USD. Отслеживайте движения ITB на графике в реальном времени.

Как купить акции ITB?

Вы можете купить акции iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) по текущей цене 107.00. Ордера обычно размещаются около 107.00 или 107.30, тогда как 4383 и -2.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ITB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ITB?

Инвестирование в iShares U.S. Home Construction ETF предполагает учет годового диапазона 82.71 - 127.43 и текущей цены 107.00. Многие сравнивают -0.46% и 16.12% перед размещением ордеров на 107.00 или 107.30. Изучайте ежедневные изменения цены ITB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares U.S. Home Construction ETF?

Самая высокая цена iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) за последний год составила 127.43. Акции заметно колебались в пределах 82.71 - 127.43, сравнение с 109.23 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares U.S. Home Construction ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares U.S. Home Construction ETF?

Самая низкая цена iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) за год составила 82.71. Сравнение с текущими 107.00 и 82.71 - 127.43 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ITB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ITB?

В прошлом iShares U.S. Home Construction ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 109.23 и -10.00% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
106.74 109.29
Годовой диапазон
82.71 127.43
Предыдущее закрытие
109.23
Open
109.28
Bid
107.00
Ask
107.30
Low
106.74
High
109.29
Объем
4.383 K
Дневное изменение
-2.04%
Месячное изменение
-0.46%
6-месячное изменение
16.12%
Годовое изменение
-10.00%
07 октября, вторник
12:30
USD
Торговый баланс
Акт.
Прог.
$​33.988 млрд
Пред.
$​-78.311 млрд
12:30
USD
Объем экспорта
Акт.
Прог.
Пред.
$​280.464 млрд
12:30
USD
Объем импорта
Акт.
Прог.
Пред.
$​358.775 млрд
14:05
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
3.485%
19:00
USD
Потребительское кредитование от ФРС м/м
Акт.
Прог.
$​11.24 млрд
Пред.
$​16.01 млрд