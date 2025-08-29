QuotazioniSezioni
Valute / ITB
ITB: iShares U.S. Home Construction ETF

107.00 USD 2.23 (2.04%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ITB ha avuto una variazione del -2.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 106.74 e ad un massimo di 109.29.

Segui le dinamiche di iShares U.S. Home Construction ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ITB News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni ITB oggi?

Oggi le azioni iShares U.S. Home Construction ETF sono prezzate a 107.00. Viene scambiato all'interno di 106.74 - 109.29, la chiusura di ieri è stata 109.23 e il volume degli scambi ha raggiunto 4383. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ITB mostra questi aggiornamenti.

Le azioni iShares U.S. Home Construction ETF pagano dividendi?

iShares U.S. Home Construction ETF è attualmente valutato a 107.00. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -10.00% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ITB.

Come acquistare azioni ITB?

Puoi acquistare azioni iShares U.S. Home Construction ETF al prezzo attuale di 107.00. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 107.00 o 107.30, mentre 4383 e -2.09% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ITB sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni ITB?

Investire in iShares U.S. Home Construction ETF implica considerare l'intervallo annuale 82.71 - 127.43 e il prezzo attuale 107.00. Molti confrontano -0.46% e 16.12% prima di effettuare ordini su 107.00 o 107.30. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ITB con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares U.S. Home Construction ETF?

Il prezzo massimo di iShares U.S. Home Construction ETF nell'ultimo anno è stato 127.43. All'interno di 82.71 - 127.43, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 109.23 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares U.S. Home Construction ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares U.S. Home Construction ETF?

Il prezzo più basso di iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) nel corso dell'anno è stato 82.71. Confrontandolo con gli attuali 107.00 e 82.71 - 127.43 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ITB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ITB?

iShares U.S. Home Construction ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 109.23 e -10.00%.

Intervallo Giornaliero
106.74 109.29
Intervallo Annuale
82.71 127.43
Chiusura Precedente
109.23
Apertura
109.28
Bid
107.00
Ask
107.30
Minimo
106.74
Massimo
109.29
Volume
4.383 K
Variazione giornaliera
-2.04%
Variazione Mensile
-0.46%
Variazione Semestrale
16.12%
Variazione Annuale
-10.00%
07 ottobre, martedì
12:30
USD
Saldo Commerciale
Agire
Fcst
$​33.988 B
Prev
$​-78.311 B
12:30
USD
Esportazioni
Agire
Fcst
Prev
$​280.464 B
12:30
USD
Importazioni
Agire
Fcst
Prev
$​358.775 B
14:05
USD
Discorso del Governatore Bowman della Fed
Agire
Fcst
Prev
16:00
USD
EIA Prospettive Energetiche a Breve Termine
Agire
Fcst
Prev
17:00
USD
Asta di Banconote a 3 anni
Agire
Fcst
Prev
3.485%
19:00
USD
Credito al Consumo Fed m/m
Agire
Fcst
$​11.24 B
Prev
$​16.01 B