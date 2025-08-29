- Panorámica
ITB: iShares U.S. Home Construction ETF
El tipo de cambio de ITB de hoy ha cambiado un -2.04%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 106.74, mientras que el máximo ha alcanzado 109.29.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares U.S. Home Construction ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de ITB hoy?
iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) se evalúa hoy en 107.00. El instrumento se negocia dentro de 106.74 - 109.29; el cierre de ayer ha sido 109.23 y el volumen comercial ha alcanzado 4383. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios ITB en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de iShares U.S. Home Construction ETF?
iShares U.S. Home Construction ETF se evalúa actualmente en 107.00. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -10.00% y USD. Monitoree los movimientos de ITB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de ITB?
Puede comprar acciones de iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) al precio actual de 107.00. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 107.00 o 107.30, mientras que 4383 y -2.09% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de ITB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de ITB?
Invertir en iShares U.S. Home Construction ETF implica tener en cuenta el rango anual 82.71 - 127.43 y el precio actual 107.00. Muchos comparan -0.46% y 16.12% antes de colocar órdenes en 107.00 o 107.30. Estudie los cambios diarios de precios de ITB en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares U.S. Home Construction ETF?
El precio más alto de iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) en el último año ha sido 127.43. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 82.71 - 127.43, una comparación con 109.23 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares U.S. Home Construction ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares U.S. Home Construction ETF?
El precio más bajo de iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) para el año ha sido 82.71. La comparación con los actuales 107.00 y 82.71 - 127.43 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de ITB en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de ITB?
En el pasado, iShares U.S. Home Construction ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 109.23 y -10.00% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 109.23
- Open
- 109.28
- Bid
- 107.00
- Ask
- 107.30
- Low
- 106.74
- High
- 109.29
- Volumen
- 4.383 K
- Cambio diario
- -2.04%
- Cambio mensual
- -0.46%
- Cambio a 6 meses
- 16.12%
- Cambio anual
- -10.00%
- Act.
-
- Pronós.
- $33.988 B
- Prev.
- $-78.311 B
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- $280.464 B
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- $358.775 B
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 3.485%
- Act.
-
- Pronós.
- $11.24 B
- Prev.
- $16.01 B