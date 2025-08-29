iShares U.S. Home Construction ETFの現在の価格は107.00です。配当方針は会社によりますが、投資家は-10.00%やUSDにも注目します。ITBの動きはライブチャートで確認できます。

iShares U.S. Home Construction ETFへの投資では、年間の値幅82.71 - 127.43と現在の107.00を考慮します。注文は多くの場合107.00や107.30で行われる前に、-0.46%や16.12%と比較されます。ITBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares U.S. Home Construction ETFの過去1年の最高値は127.43でした。82.71 - 127.43内で株価は大きく変動し、109.23と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares U.S. Home Construction ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares U.S. Home Construction ETFの株の最低値は？

iShares U.S. Home Construction ETF(ITB)の年間最安値は82.71でした。現在の107.00や82.71 - 127.43と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ITBの動きはライブチャートで確認できます。