通貨 / ITB
ITB: iShares U.S. Home Construction ETF

107.00 USD 2.23 (2.04%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ITBの今日の為替レートは、-2.04%変化しました。日中、通貨は1あたり106.74の安値と109.29の高値で取引されました。

iShares U.S. Home Construction ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

ITB株の現在の価格は？

iShares U.S. Home Construction ETFの株価は本日107.00です。106.74 - 109.29内で取引され、前日の終値は109.23、取引量は4383に達しました。ITBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares U.S. Home Construction ETFの株は配当を出しますか？

iShares U.S. Home Construction ETFの現在の価格は107.00です。配当方針は会社によりますが、投資家は-10.00%やUSDにも注目します。ITBの動きはライブチャートで確認できます。

ITB株を買う方法は？

iShares U.S. Home Construction ETFの株は現在107.00で購入可能です。注文は通常107.00または107.30付近で行われ、4383や-2.09%が市場の動きを示します。ITBの最新情報はライブチャートで確認できます。

ITB株に投資する方法は？

iShares U.S. Home Construction ETFへの投資では、年間の値幅82.71 - 127.43と現在の107.00を考慮します。注文は多くの場合107.00や107.30で行われる前に、-0.46%や16.12%と比較されます。ITBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares U.S. Home Construction ETFの株の最高値は？

iShares U.S. Home Construction ETFの過去1年の最高値は127.43でした。82.71 - 127.43内で株価は大きく変動し、109.23と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares U.S. Home Construction ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares U.S. Home Construction ETFの株の最低値は？

iShares U.S. Home Construction ETF(ITB)の年間最安値は82.71でした。現在の107.00や82.71 - 127.43と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ITBの動きはライブチャートで確認できます。

ITBの株式分割はいつ行われましたか？

iShares U.S. Home Construction ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、109.23、-10.00%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
106.74 109.29
1年のレンジ
82.71 127.43
以前の終値
109.23
始値
109.28
買値
107.00
買値
107.30
安値
106.74
高値
109.29
出来高
4.383 K
1日の変化
-2.04%
1ヶ月の変化
-0.46%
6ヶ月の変化
16.12%
1年の変化
-10.00%
07 10月, 火曜日
12:30
USD
貿易収支
実際
期待
$​33.988 B
$​-78.311 B
12:30
USD
輸出
実際
期待
$​280.464 B
12:30
USD
輸入
実際
期待
$​358.775 B
14:05
USD
FRB Bowman理事発言
実際
期待
16:00
USD
EIA短期エネルギー見通し
実際
期待
17:00
USD
3年債入札
実際
期待
3.485%
19:00
USD
FED消費者信用前月比
実際
期待
$​11.24 B
$​16.01 B