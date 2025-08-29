- 概要
ITB: iShares U.S. Home Construction ETF
ITBの今日の為替レートは、-2.04%変化しました。日中、通貨は1あたり106.74の安値と109.29の高値で取引されました。
iShares U.S. Home Construction ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
ITB株の現在の価格は？
iShares U.S. Home Construction ETFの株価は本日107.00です。106.74 - 109.29内で取引され、前日の終値は109.23、取引量は4383に達しました。ITBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
iShares U.S. Home Construction ETFの株は配当を出しますか？
iShares U.S. Home Construction ETFの現在の価格は107.00です。配当方針は会社によりますが、投資家は-10.00%やUSDにも注目します。ITBの動きはライブチャートで確認できます。
ITB株を買う方法は？
iShares U.S. Home Construction ETFの株は現在107.00で購入可能です。注文は通常107.00または107.30付近で行われ、4383や-2.09%が市場の動きを示します。ITBの最新情報はライブチャートで確認できます。
ITB株に投資する方法は？
iShares U.S. Home Construction ETFへの投資では、年間の値幅82.71 - 127.43と現在の107.00を考慮します。注文は多くの場合107.00や107.30で行われる前に、-0.46%や16.12%と比較されます。ITBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
iShares U.S. Home Construction ETFの株の最高値は？
iShares U.S. Home Construction ETFの過去1年の最高値は127.43でした。82.71 - 127.43内で株価は大きく変動し、109.23と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares U.S. Home Construction ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
iShares U.S. Home Construction ETFの株の最低値は？
iShares U.S. Home Construction ETF(ITB)の年間最安値は82.71でした。現在の107.00や82.71 - 127.43と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ITBの動きはライブチャートで確認できます。
ITBの株式分割はいつ行われましたか？
iShares U.S. Home Construction ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、109.23、-10.00%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 109.23
- 始値
- 109.28
- 買値
- 107.00
- 買値
- 107.30
- 安値
- 106.74
- 高値
- 109.29
- 出来高
- 4.383 K
- 1日の変化
- -2.04%
- 1ヶ月の変化
- -0.46%
- 6ヶ月の変化
- 16.12%
- 1年の変化
- -10.00%
- 実際
-
- 期待
- $33.988 B
- 前
- $-78.311 B
- 実際
-
- 期待
- 前
- $280.464 B
- 実際
-
- 期待
- 前
- $358.775 B
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 3.485%
- 実際
-
- 期待
- $11.24 B
- 前
- $16.01 B