ITB: iShares U.S. Home Construction ETF

107.00 USD 2.23 (2.04%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ITB a changé de -2.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 106.74 et à un maximum de 109.29.

Suivez la dynamique iShares U.S. Home Construction ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ITB Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action ITB aujourd'hui ?

L'action iShares U.S. Home Construction ETF est cotée à 107.00 aujourd'hui. Elle se négocie dans 106.74 - 109.29, a clôturé hier à 109.23 et son volume d'échange a atteint 4383. Le graphique en temps réel du cours de ITB présente ces mises à jour.

L'action iShares U.S. Home Construction ETF verse-t-elle des dividendes ?

iShares U.S. Home Construction ETF est actuellement valorisé à 107.00. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -10.00% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de ITB.

Comment acheter des actions ITB ?

Vous pouvez acheter des actions iShares U.S. Home Construction ETF au cours actuel de 107.00. Les ordres sont généralement placés à proximité de 107.00 ou de 107.30, le 4383 et le -2.09% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de ITB sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action ITB ?

Investir dans iShares U.S. Home Construction ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 82.71 - 127.43 et le prix actuel 107.00. Beaucoup comparent -0.46% et 16.12% avant de passer des ordres à 107.00 ou 107.30. Consultez le graphique du cours de ITB en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares U.S. Home Construction ETF ?

Le cours le plus élevé de iShares U.S. Home Construction ETF l'année dernière était 127.43. Au cours de 82.71 - 127.43, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 109.23 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares U.S. Home Construction ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares U.S. Home Construction ETF ?

Le cours le plus bas de iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) sur l'année a été 82.71. Sa comparaison avec 107.00 et 82.71 - 127.43 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de ITB sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action ITB a-t-elle été divisée ?

iShares U.S. Home Construction ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 109.23 et -10.00% après les opérations sur titres.

Range quotidien
106.74 109.29
Range Annuel
82.71 127.43
Clôture Précédente
109.23
Ouverture
109.28
Bid
107.00
Ask
107.30
Plus Bas
106.74
Plus Haut
109.29
Volume
4.383 K
Changement quotidien
-2.04%
Changement Mensuel
-0.46%
Changement à 6 Mois
16.12%
Changement Annuel
-10.00%
07 octobre, mardi
12:30
USD
Balance Commerciale
Act
Fcst
$​33.988 B
Prev
$​-78.311 B
12:30
USD
Exportations
Act
Fcst
Prev
$​280.464 B
12:30
USD
Importations
Act
Fcst
Prev
$​358.775 B
14:05
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale Bowman
Act
Fcst
Prev
16:00
USD
Perspectives énergétiques à court terme de l’EIE
Act
Fcst
Prev
17:00
USD
Vente des enchères de billets de banque de 3 ans
Act
Fcst
Prev
3.485%
19:00
USD
Crédit à la consommation de la Réserve Fédérale m/m
Act
Fcst
$​11.24 B
Prev
$​16.01 B