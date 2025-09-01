报价部分
货币 / ITB
回到股票

ITB: iShares U.S. Home Construction ETF

107.00 USD 2.23 (2.04%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日ITB汇率已更改-2.04%。当日，交易品种以低点106.74和高点109.29进行交易。

关注iShares U.S. Home Construction ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ITB新闻

常见问题解答

ITB股票今天的价格是多少？

iShares U.S. Home Construction ETF股票今天的定价为107.00。它在106.74 - 109.29范围内交易，昨天的收盘价为109.23，交易量达到4383。ITB的实时价格图表显示了这些更新。

iShares U.S. Home Construction ETF股票是否支付股息？

iShares U.S. Home Construction ETF目前的价值为107.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-10.00%和USD。实时查看图表以跟踪ITB走势。

如何购买ITB股票？

您可以以107.00的当前价格购买iShares U.S. Home Construction ETF股票。订单通常设置在107.00或107.30附近，而4383和-2.09%显示市场活动。立即关注ITB的实时图表更新。

如何投资ITB股票？

投资iShares U.S. Home Construction ETF需要考虑年度范围82.71 - 127.43和当前价格107.00。许多人在以107.00或107.30下订单之前，会比较-0.46%和。实时查看ITB价格图表，了解每日变化。

iShares U.S. Home Construction ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares U.S. Home Construction ETF的最高价格是127.43。在82.71 - 127.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares U.S. Home Construction ETF的绩效。

iShares U.S. Home Construction ETF股票的最低价格是多少？

iShares U.S. Home Construction ETF（ITB）的最低价格为82.71。将其与当前的107.00和82.71 - 127.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ITB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ITB股票是什么时候拆分的？

iShares U.S. Home Construction ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、109.23和-10.00%中可见。

日范围
106.74 109.29
年范围
82.71 127.43
前一天收盘价
109.23
开盘价
109.28
卖价
107.00
买价
107.30
最低价
106.74
最高价
109.29
交易量
4.383 K
日变化
-2.04%
月变化
-0.46%
6个月变化
16.12%
年变化
-10.00%
07 十月, 星期二
12:30
USD
贸易帐
实际值
预测值
$​33.988 B
前值
$​-78.311 B
12:30
USD
出口
实际值
预测值
前值
$​280.464 B
12:30
USD
进口
实际值
预测值
前值
$​358.775 B
14:05
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值
16:00
USD
EIA短期能源展望
实际值
预测值
前值
17:00
USD
3年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
3.485%
19:00
USD
美联储消费信贷月率 m/m
实际值
预测值
$​11.24 B
前值
$​16.01 B