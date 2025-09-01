ITB: iShares U.S. Home Construction ETF
今日ITB汇率已更改-2.04%。当日，交易品种以低点106.74和高点109.29进行交易。
关注iShares U.S. Home Construction ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ITB新闻
- 美债收益率攀升打压房地产市场 美国房屋建筑ETF跌至近两周低点
- Housing: In Some Ways, Worse Than 2008
- Housing’s Deep Freeze: Existing Home Sales at 25-Year Lows (Dow Jones Indices:DJUSRE)
- Weekly Market Pulse: No Data, No Problem
- Flying In The Dark
- U.S. Real Estate Sector Report - Fall 2025
- Investing Implications As U.S. Government Enters Shutdown
- The 2026 Playbook: Why Housing Is The New Tech
- New Home Affordability Little Changed, New Homes Remain Just Above Affordable Threshold
- Lock-in Effect And Mortgage Rates: Unwinding A Phenomenon That Wrecked The Housing Market
- Pending Home Sales Jump 4.0% In August, More Than Expected
- Home Sale Strength
- August 2025 New Home Sales Jump In Possible Statistical 'Fluke'
- New Home Sales Surge To 3.5-Year High In August
- NAIL: Too Early For A Levered Homebuilders Trade (NYSEARCA:NAIL)
- NAIL: Analysts Have Given Up On Homebuilding Stocks (NYSEARCA:NAIL)
- Housing: Why Lennar Is The Proverbial Canary In The Coal Mine
- Zillow Home Value Index: 'Real' Home Values Hit Lowest Level Since March 2021
- NAHB Housing Market Index: Builder Confidence Low, Future Expectations Hit 6-Month High
- Curveballs: U.S. Labor And Construction Activity Slows
- New Home Prices Drop Closer To Affordability
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- Housing: Things Are Getting Surreal
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
常见问题解答
ITB股票今天的价格是多少？
iShares U.S. Home Construction ETF股票今天的定价为107.00。它在106.74 - 109.29范围内交易，昨天的收盘价为109.23，交易量达到4383。ITB的实时价格图表显示了这些更新。
iShares U.S. Home Construction ETF股票是否支付股息？
iShares U.S. Home Construction ETF目前的价值为107.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-10.00%和USD。实时查看图表以跟踪ITB走势。
如何购买ITB股票？
您可以以107.00的当前价格购买iShares U.S. Home Construction ETF股票。订单通常设置在107.00或107.30附近，而4383和-2.09%显示市场活动。立即关注ITB的实时图表更新。
如何投资ITB股票？
投资iShares U.S. Home Construction ETF需要考虑年度范围82.71 - 127.43和当前价格107.00。许多人在以107.00或107.30下订单之前，会比较-0.46%和。实时查看ITB价格图表，了解每日变化。
iShares U.S. Home Construction ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares U.S. Home Construction ETF的最高价格是127.43。在82.71 - 127.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares U.S. Home Construction ETF的绩效。
iShares U.S. Home Construction ETF股票的最低价格是多少？
iShares U.S. Home Construction ETF（ITB）的最低价格为82.71。将其与当前的107.00和82.71 - 127.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ITB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ITB股票是什么时候拆分的？
iShares U.S. Home Construction ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、109.23和-10.00%中可见。
- 前一天收盘价
- 109.23
- 开盘价
- 109.28
- 卖价
- 107.00
- 买价
- 107.30
- 最低价
- 106.74
- 最高价
- 109.29
- 交易量
- 4.383 K
- 日变化
- -2.04%
- 月变化
- -0.46%
- 6个月变化
- 16.12%
- 年变化
- -10.00%
- 实际值
-
- 预测值
- $33.988 B
- 前值
- $-78.311 B
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- $280.464 B
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- $358.775 B
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 3.485%
- 实际值
-
- 预测值
- $11.24 B
- 前值
- $16.01 B