CotaçõesSeções
Moedas / ITB
Voltar para Ações

ITB: iShares U.S. Home Construction ETF

107.00 USD 2.23 (2.04%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do ITB para hoje mudou para -2.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 106.74 e o mais alto foi 109.29.

Veja a dinâmica do par de moedas iShares U.S. Home Construction ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ITB Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de ITB hoje?

Hoje iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) está avaliado em 107.00. O instrumento é negociado dentro de 106.74 - 109.29, o fechamento de ontem foi 109.23, e o volume de negociação atingiu 4383. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ITB em tempo real.

As ações de iShares U.S. Home Construction ETF pagam dividendos?

Atualmente iShares U.S. Home Construction ETF está avaliado em 107.00. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -10.00% e USD. Monitore os movimentos de ITB no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de ITB?

Você pode comprar ações de iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) pelo preço atual 107.00. Ordens geralmente são executadas perto de 107.00 ou 107.30, enquanto 4383 e -2.09% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ITB no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de ITB?

Investir em iShares U.S. Home Construction ETF envolve considerar a faixa anual 82.71 - 127.43 e o preço atual 107.00. Muitos comparam -0.46% e 16.12% antes de enviar ordens em 107.00 ou 107.30. Estude as mudanças diárias de preço de ITB no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações iShares U.S. Home Construction ETF?

O maior preço de iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) no último ano foi 127.43. As ações oscilaram bastante dentro de 82.71 - 127.43, e a comparação com 109.23 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares U.S. Home Construction ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações iShares U.S. Home Construction ETF?

O menor preço de iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) no ano foi 82.71. A comparação com o preço atual 107.00 e 82.71 - 127.43 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ITB em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de ITB?

No passado iShares U.S. Home Construction ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 109.23 e -10.00% após os eventos corporativos.

Faixa diária
106.74 109.29
Faixa anual
82.71 127.43
Fechamento anterior
109.23
Open
109.28
Bid
107.00
Ask
107.30
Low
106.74
High
109.29
Volume
4.383 K
Mudança diária
-2.04%
Mudança mensal
-0.46%
Mudança de 6 meses
16.12%
Mudança anual
-10.00%
07 outubro, terça-feira
12:30
USD
Balança Comercial
Atu.
Projeç.
$​33.988 bilh
Prév.
$​-78.311 bilh
12:30
USD
Volume de Exportações
Atu.
Projeç.
Prév.
$​280.464 bilh
12:30
USD
Volume de Importações
Atu.
Projeç.
Prév.
$​358.775 bilh
14:05
USD
Discurso de Bowman, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
16:00
USD
EIA: Previsão do Setor Energético de Curto Prazo
Atu.
Projeç.
Prév.
17:00
USD
Leilão Note a 3 anos
Atu.
Projeç.
Prév.
3.485%
19:00
USD
Mudança de Crédito ao Consumidor do Sistema de Reserva Federal (FRS) (Mensal)
Atu.
Projeç.
$​11.24 bilh
Prév.
$​16.01 bilh