ITB: iShares U.S. Home Construction ETF

107.00 USD 2.23 (2.04%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ITB hat sich für heute um -2.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 106.74 bis zu einem Hoch von 109.29 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares U.S. Home Construction ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

ITB News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von ITB heute?

Die Aktie von iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) notiert heute bei 107.00. Sie wird innerhalb einer Spanne von 106.74 - 109.29 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 109.23 und das Handelsvolumen erreichte 4383. Das Live-Chart von ITB zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie ITB Dividenden?

iShares U.S. Home Construction ETF wird derzeit mit 107.00 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -10.00% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ITB zu verfolgen.

Wie kaufe ich ITB-Aktien?

Sie können Aktien von iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) zum aktuellen Kurs von 107.00 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 107.00 oder 107.30 platziert, während 4383 und -2.09% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ITB auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in ITB-Aktien?

Bei einer Investition in iShares U.S. Home Construction ETF müssen die jährliche Spanne 82.71 - 127.43 und der aktuelle Kurs 107.00 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.46% und 16.12%, bevor sie Orders zu 107.00 oder 107.30 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ITB.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares U.S. Home Construction ETF?

Der höchste Kurs von iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) im vergangenen Jahr lag bei 127.43. Innerhalb von 82.71 - 127.43 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 109.23 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares U.S. Home Construction ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares U.S. Home Construction ETF?

Der niedrigste Kurs von iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) im Laufe des Jahres betrug 82.71. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 107.00 und der Spanne 82.71 - 127.43 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ITB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von ITB statt?

iShares U.S. Home Construction ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 109.23 und -10.00% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
106.74 109.29
Jahresspanne
82.71 127.43
Vorheriger Schlusskurs
109.23
Eröffnung
109.28
Bid
107.00
Ask
107.30
Tief
106.74
Hoch
109.29
Volumen
4.383 K
Tagesänderung
-2.04%
Monatsänderung
-0.46%
6-Monatsänderung
16.12%
Jahresänderung
-10.00%
07 Oktober, Dienstag
12:30
USD
Handelsbilanz
Akt
Erw
$​33.988 B
Vorh
$​-78.311 B
12:30
USD
Exporte
Akt
Erw
Vorh
$​280.464 B
12:30
USD
Importe
Akt
Erw
Vorh
$​358.775 B
14:05
USD
Fed Governor Bowman spricht
Akt
Erw
Vorh
16:00
USD
EIA, Kurzfristiger Energie-Ausblick
Akt
Erw
Vorh
17:00
USD
3-jährige Schatzanweisung Auktion
Akt
Erw
Vorh
3.485%
19:00
USD
Fed, Verbraucherkredite
Akt
Erw
$​11.24 B
Vorh
$​16.01 B