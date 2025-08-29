KotasyonBölümler
ITB: iShares U.S. Home Construction ETF

107.00 USD 2.23 (2.04%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ITB fiyatı bugün -2.04% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 106.74 ve Yüksek fiyatı olarak 109.29 aralığında işlem gördü.

iShares U.S. Home Construction ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Sıkça sorulan sorular

ITB hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün iShares U.S. Home Construction ETF hisse senedi 107.00 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 106.74 - 109.29 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 109.23 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 4383 değerine ulaştı. ITB canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

iShares U.S. Home Construction ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?

iShares U.S. Home Construction ETF hisse senedi şu anda 107.00 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -10.00% ve USD değerlerini izler. ITB hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

ITB hisse senedi nasıl alınır?

iShares U.S. Home Construction ETF hisselerini şu anki 107.00 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 107.00 ve Ask 107.30 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 4383 ve günlük değişim oranı -2.09% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte ITB fiyat hareketlerini takip edin.

ITB hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

iShares U.S. Home Construction ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 82.71 - 127.43 ve mevcut fiyatı 107.00 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 107.00 veya Ask 107.30 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.46% ve 6 aylık değişim oranı 16.12% değerlerini karşılaştırır. ITB fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

iShares U.S. Home Construction ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

iShares U.S. Home Construction ETF hisse senedi yıllık olarak 127.43 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 82.71 - 127.43). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 109.23 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares U.S. Home Construction ETF performansını takip edin.

iShares U.S. Home Construction ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) hisse senedi yıllık olarak en düşük 82.71 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 107.00 ve hareket ettiği yıllık aralık 82.71 - 127.43 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki ITB fiyat hareketlerini izleyin.

ITB hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

iShares U.S. Home Construction ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 109.23 ve yıllık değişim oranı -10.00% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
106.74 109.29
Yıllık aralık
82.71 127.43
Önceki kapanış
109.23
Açılış
109.28
Satış
107.00
Alış
107.30
Düşük
106.74
Yüksek
109.29
Hacim
4.383 K
Günlük değişim
-2.04%
Aylık değişim
-0.46%
6 aylık değişim
16.12%
Yıllık değişim
-10.00%
07 Ekim, Salı
12:30
USD
Ticaret Dengesi
Açıklanan
Beklenti
$​33.988 B
Önceki
$​-78.311 B
12:30
USD
İhracat
Açıklanan
Beklenti
Önceki
$​280.464 B
12:30
USD
İthalat
Açıklanan
Beklenti
Önceki
$​358.775 B
14:05
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
16:00
USD
EIA Kısa Vadeli Enerji Görünümü
Açıklanan
Beklenti
Önceki
17:00
USD
3 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.485%
19:00
USD
Fed Tüketici Kredisi m/m
Açıklanan
Beklenti
$​11.24 B
Önceki
$​16.01 B