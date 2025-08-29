- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ITB: iShares U.S. Home Construction ETF
ITB fiyatı bugün -2.04% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 106.74 ve Yüksek fiyatı olarak 109.29 aralığında işlem gördü.
iShares U.S. Home Construction ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ITB haberleri
- Housing: In Some Ways, Worse Than 2008
- Housing’s Deep Freeze: Existing Home Sales at 25-Year Lows (Dow Jones Indices:DJUSRE)
- Weekly Market Pulse: No Data, No Problem
- Flying In The Dark
- U.S. Real Estate Sector Report - Fall 2025
- Investing Implications As U.S. Government Enters Shutdown
- The 2026 Playbook: Why Housing Is The New Tech
- New Home Affordability Little Changed, New Homes Remain Just Above Affordable Threshold
- Lock-in Effect And Mortgage Rates: Unwinding A Phenomenon That Wrecked The Housing Market
- Pending Home Sales Jump 4.0% In August, More Than Expected
- Home Sale Strength
- August 2025 New Home Sales Jump In Possible Statistical 'Fluke'
- New Home Sales Surge To 3.5-Year High In August
- NAIL: Too Early For A Levered Homebuilders Trade (NYSEARCA:NAIL)
- NAIL: Analysts Have Given Up On Homebuilding Stocks (NYSEARCA:NAIL)
- Housing: Why Lennar Is The Proverbial Canary In The Coal Mine
- Zillow Home Value Index: 'Real' Home Values Hit Lowest Level Since March 2021
- NAHB Housing Market Index: Builder Confidence Low, Future Expectations Hit 6-Month High
- Curveballs: U.S. Labor And Construction Activity Slows
- New Home Prices Drop Closer To Affordability
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- Housing: Things Are Getting Surreal
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- U.S. Economic Boom Or Bust? Indicators Every Investor Needs To Watch
Sıkça sorulan sorular
ITB hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün iShares U.S. Home Construction ETF hisse senedi 107.00 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 106.74 - 109.29 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 109.23 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 4383 değerine ulaştı. ITB canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
iShares U.S. Home Construction ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
iShares U.S. Home Construction ETF hisse senedi şu anda 107.00 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -10.00% ve USD değerlerini izler. ITB hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
ITB hisse senedi nasıl alınır?
iShares U.S. Home Construction ETF hisselerini şu anki 107.00 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 107.00 ve Ask 107.30 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 4383 ve günlük değişim oranı -2.09% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte ITB fiyat hareketlerini takip edin.
ITB hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
iShares U.S. Home Construction ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 82.71 - 127.43 ve mevcut fiyatı 107.00 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 107.00 veya Ask 107.30 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.46% ve 6 aylık değişim oranı 16.12% değerlerini karşılaştırır. ITB fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
iShares U.S. Home Construction ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
iShares U.S. Home Construction ETF hisse senedi yıllık olarak 127.43 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 82.71 - 127.43). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 109.23 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares U.S. Home Construction ETF performansını takip edin.
iShares U.S. Home Construction ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) hisse senedi yıllık olarak en düşük 82.71 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 107.00 ve hareket ettiği yıllık aralık 82.71 - 127.43 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki ITB fiyat hareketlerini izleyin.
ITB hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
iShares U.S. Home Construction ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 109.23 ve yıllık değişim oranı -10.00% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 109.23
- Açılış
- 109.28
- Satış
- 107.00
- Alış
- 107.30
- Düşük
- 106.74
- Yüksek
- 109.29
- Hacim
- 4.383 K
- Günlük değişim
- -2.04%
- Aylık değişim
- -0.46%
- 6 aylık değişim
- 16.12%
- Yıllık değişim
- -10.00%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $33.988 B
- Önceki
- $-78.311 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- $280.464 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- $358.775 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 3.485%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $11.24 B
- Önceki
- $16.01 B