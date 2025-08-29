ITB hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün iShares U.S. Home Construction ETF hisse senedi 107.00 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 106.74 - 109.29 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 109.23 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 4383 değerine ulaştı. ITB canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

iShares U.S. Home Construction ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? iShares U.S. Home Construction ETF hisse senedi şu anda 107.00 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -10.00% ve USD değerlerini izler. ITB hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

ITB hisse senedi nasıl alınır? iShares U.S. Home Construction ETF hisselerini şu anki 107.00 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 107.00 ve Ask 107.30 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 4383 ve günlük değişim oranı -2.09% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte ITB fiyat hareketlerini takip edin.

ITB hisse senedine nasıl yatırım yapılır? iShares U.S. Home Construction ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 82.71 - 127.43 ve mevcut fiyatı 107.00 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 107.00 veya Ask 107.30 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.46% ve 6 aylık değişim oranı 16.12% değerlerini karşılaştırır. ITB fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

iShares U.S. Home Construction ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? iShares U.S. Home Construction ETF hisse senedi yıllık olarak 127.43 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 82.71 - 127.43). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 109.23 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares U.S. Home Construction ETF performansını takip edin.

iShares U.S. Home Construction ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) hisse senedi yıllık olarak en düşük 82.71 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 107.00 ve hareket ettiği yıllık aralık 82.71 - 127.43 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki ITB fiyat hareketlerini izleyin.