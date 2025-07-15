Валюты / ITA
ITA: iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
201.88 USD 0.13 (0.06%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ITA за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 200.85, а максимальная — 203.11.
Следите за динамикой iShares U.S. Aerospace & Defense ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ITA
Дневной диапазон
200.85 203.11
Годовой диапазон
129.14 203.11
- Предыдущее закрытие
- 201.75
- Open
- 202.34
- Bid
- 201.88
- Ask
- 202.18
- Low
- 200.85
- High
- 203.11
- Объем
- 11.857 K
- Дневное изменение
- 0.06%
- Месячное изменение
- 2.48%
- 6-месячное изменение
- 31.97%
- Годовое изменение
- 35.26%
