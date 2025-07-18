KurseKategorien
ITA: iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

203.32 USD 0.30 (0.15%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ITA hat sich für heute um 0.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 201.61 bis zu einem Hoch von 203.51 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares U.S. Aerospace & Defense ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
201.61 203.51
Jahresspanne
129.14 203.51
Vorheriger Schlusskurs
203.02
Eröffnung
203.39
Bid
203.32
Ask
203.62
Tief
201.61
Hoch
203.51
Volumen
1.338 K
Tagesänderung
0.15%
Monatsänderung
3.21%
6-Monatsänderung
32.91%
Jahresänderung
36.23%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K