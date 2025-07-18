Währungen / ITA
ITA: iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
203.32 USD 0.30 (0.15%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ITA hat sich für heute um 0.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 201.61 bis zu einem Hoch von 203.51 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares U.S. Aerospace & Defense ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
201.61 203.51
Jahresspanne
129.14 203.51
- Vorheriger Schlusskurs
- 203.02
- Eröffnung
- 203.39
- Bid
- 203.32
- Ask
- 203.62
- Tief
- 201.61
- Hoch
- 203.51
- Volumen
- 1.338 K
- Tagesänderung
- 0.15%
- Monatsänderung
- 3.21%
- 6-Monatsänderung
- 32.91%
- Jahresänderung
- 36.23%
