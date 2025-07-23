Dövizler / ITA
ITA: iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
203.49 USD 0.47 (0.23%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ITA fiyatı bugün 0.23% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 201.61 ve Yüksek fiyatı olarak 204.15 aralığında işlem gördü.
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
ITA haberleri
Günlük aralık
201.61 204.15
Yıllık aralık
129.14 204.15
- Önceki kapanış
- 203.02
- Açılış
- 203.39
- Satış
- 203.49
- Alış
- 203.79
- Düşük
- 201.61
- Yüksek
- 204.15
- Hacim
- 2.072 K
- Günlük değişim
- 0.23%
- Aylık değişim
- 3.29%
- 6 aylık değişim
- 33.03%
- Yıllık değişim
- 36.34%
21 Eylül, Pazar