ITA: iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

203.49 USD 0.47 (0.23%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ITA fiyatı bugün 0.23% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 201.61 ve Yüksek fiyatı olarak 204.15 aralığında işlem gördü.

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
201.61 204.15
Yıllık aralık
129.14 204.15
Önceki kapanış
203.02
Açılış
203.39
Satış
203.49
Alış
203.79
Düşük
201.61
Yüksek
204.15
Hacim
2.072 K
Günlük değişim
0.23%
Aylık değişim
3.29%
6 aylık değişim
33.03%
Yıllık değişim
36.34%
21 Eylül, Pazar