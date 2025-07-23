CotationsSections
Devises / ITA
Retour à Actions

ITA: iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

203.49 USD 0.47 (0.23%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ITA a changé de 0.23% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 201.61 et à un maximum de 204.15.

Suivez la dynamique iShares U.S. Aerospace & Defense ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ITA Nouvelles

Range quotidien
201.61 204.15
Range Annuel
129.14 204.15
Clôture Précédente
203.02
Ouverture
203.39
Bid
203.49
Ask
203.79
Plus Bas
201.61
Plus Haut
204.15
Volume
2.072 K
Changement quotidien
0.23%
Changement Mensuel
3.29%
Changement à 6 Mois
33.03%
Changement Annuel
36.34%
20 septembre, samedi