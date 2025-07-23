Devises / ITA
ITA: iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
203.49 USD 0.47 (0.23%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ITA a changé de 0.23% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 201.61 et à un maximum de 204.15.
Suivez la dynamique iShares U.S. Aerospace & Defense ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
ITA Nouvelles
Range quotidien
201.61 204.15
Range Annuel
129.14 204.15
- Clôture Précédente
- 203.02
- Ouverture
- 203.39
- Bid
- 203.49
- Ask
- 203.79
- Plus Bas
- 201.61
- Plus Haut
- 204.15
- Volume
- 2.072 K
- Changement quotidien
- 0.23%
- Changement Mensuel
- 3.29%
- Changement à 6 Mois
- 33.03%
- Changement Annuel
- 36.34%
20 septembre, samedi