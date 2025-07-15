Divisas / ITA
ITA: iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
200.36 USD 1.52 (0.75%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ITA de hoy ha cambiado un -0.75%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 199.00, mientras que el máximo ha alcanzado 202.33.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares U.S. Aerospace & Defense ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
ITA News
- NATO Airspace Crisis Ignites Rally in Defense ETFs
- Should You Invest in the iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA)?
- ISM Services PMI: Strongest Growth In 6 Months
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- ISM Manufacturing PMI: Sixth Consecutive Contraction
- U.S. Economic Boom Or Bust? Indicators Every Investor Needs To Watch
- MDA Space: Defying Wall Street And The Market (MDA:CA)
- Philadelphia Fed Manufacturing Index: Activity Weakened In August
- Aerospace and defense stocks are hot. These 10 companies are expected to show the fastest sales growth.
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- ITA: Buy To Prepare For A World On The Brink (BATS:ITA)
- These Markets Are On Alert On Eve Of Trump-Putin Summit
- Loar Holdings: Pricey, But Quality Doesn’t Come Cheap (NYSE:LOAR)
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Defensive ETFs to Gain Attention Amid Soft Jobs Data?
- Strong Start to Q2 Earnings Season: 4 Sector ETFs to Play
- ETFs in Focus in Light of Aerospace & Defense Q2 Earnings Boost
- 4 Sector ETFs to Play on Improving Earnings Trends
- Industrial Production At Highest Levels Since 2018
- Richmond Fed Manufacturing Activity Deteriorated Further In July
- ARKQ: Alpha Is There, But It's Hidden Between The Lines (BATS:ARKQ)
- Producer Price Index: Wholesale Inflation Cooler Than Expected In June
- SHLD: A Compelling ETF, But Prefer To Wait For Some Retracement (NYSEARCA:SHLD)
Rango diario
199.00 202.33
Rango anual
129.14 203.11
- Cierres anteriores
- 201.88
- Open
- 201.74
- Bid
- 200.36
- Ask
- 200.66
- Low
- 199.00
- High
- 202.33
- Volumen
- 3.590 K
- Cambio diario
- -0.75%
- Cambio mensual
- 1.71%
- Cambio a 6 meses
- 30.98%
- Cambio anual
- 34.24%
