Валюты / INVH
INVH: Invitation Homes Inc
29.52 USD 0.13 (0.44%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс INVH за сегодня изменился на -0.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.44, а максимальная — 29.83.
Следите за динамикой Invitation Homes Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости INVH
Дневной диапазон
29.44 29.83
Годовой диапазон
29.37 35.80
- Предыдущее закрытие
- 29.65
- Open
- 29.74
- Bid
- 29.52
- Ask
- 29.82
- Low
- 29.44
- High
- 29.83
- Объем
- 5.976 K
- Дневное изменение
- -0.44%
- Месячное изменение
- -4.87%
- 6-месячное изменение
- -15.39%
- Годовое изменение
- -16.44%
