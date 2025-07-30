통화 / INVH
INVH: Invitation Homes Inc
29.63 USD 0.13 (0.44%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
INVH 환율이 오늘 0.44%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 29.29이고 고가는 29.82이었습니다.
Invitation Homes Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
INVH News
- INVH, 52주 신저가 기록: 주당 29.33 USD
- Invitation Homes stock hits 52-week low at 29.33 USD
- Is the Options Market Predicting a Spike in Invitation Home Stock?
- Invitation Homes, 주당 $0.29 분기 배당 발표
- Invitation Homes declares $0.29 quarterly dividend
- 워커 & 던롭, Invitation Homes 전 CFO 이사회 선임
- Walker & Dunlop appoints former Invitation Homes CFO to board
- Forever Dividend Stocks: 3 Income Stocks I Never Plan to Sell
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Mizuho lowers Invitation Homes stock price target on growth outlook
- Are Options Traders Betting on a Big Move in INVH Stock?
- Invitation Homes: A Low-Hanging Fruit In The U.S. Housing Market (INVH)
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- Kids need hands-on money lessons. Why not let them ‘FAFO’?
- Citizens JMP reaffirms Invitation Homes stock rating with $40 target
- 3 Top REIT Dividend Stocks to Buy in August for Passive Income
- Behind The (Revised) Curve
- Invitation Homes' Q2 FFO and Revenues Beat, Rents Improve Y/Y
- UDR's Q2 FFOA & Revenues Beat Estimates, Same-Store NOI Grows
- Compared to Estimates, Invitation Home (INVH) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Invitation Homes quarterly revenue beats estimates on high occupancy, strong renewals
- Invitation Home (INVH) Meets Q2 FFO Estimates
- Invitation Homes earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
일일 변동 비율
29.29 29.82
년간 변동
29.29 35.80
- 이전 종가
- 29.50
- 시가
- 29.40
- Bid
- 29.63
- Ask
- 29.93
- 저가
- 29.29
- 고가
- 29.82
- 볼륨
- 5.628 K
- 일일 변동
- 0.44%
- 월 변동
- -4.51%
- 6개월 변동
- -15.08%
- 년간 변동율
- -16.13%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K