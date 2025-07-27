Divisas / INVH
INVH: Invitation Homes Inc
29.63 USD 0.11 (0.37%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de INVH de hoy ha cambiado un 0.37%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 29.38, mientras que el máximo ha alcanzado 30.01.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Invitation Homes Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
INVH News
Invitation Homes declara dividendo trimestral de 0,29 dólares
- Invitation Homes declara dividendo trimestral de $0.29
- Invitation Homes declares $0.29 quarterly dividend
Walker & Dunlop nombra a ex director financiero de Invitation Homes a su junta directiva
- Walker & Dunlop nombra a ex CFO de Invitation Homes a su junta directiva
- Walker & Dunlop appoints former Invitation Homes CFO to board
- Forever Dividend Stocks: 3 Income Stocks I Never Plan to Sell
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Mizuho lowers Invitation Homes stock price target on growth outlook
- Are Options Traders Betting on a Big Move in INVH Stock?
- Invitation Homes: A Low-Hanging Fruit In The U.S. Housing Market (INVH)
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- Kids need hands-on money lessons. Why not let them ‘FAFO’?
- Citizens JMP reaffirms Invitation Homes stock rating with $40 target
- 3 Top REIT Dividend Stocks to Buy in August for Passive Income
- Behind The (Revised) Curve
- Invitation Homes' Q2 FFO and Revenues Beat, Rents Improve Y/Y
- UDR's Q2 FFOA & Revenues Beat Estimates, Same-Store NOI Grows
- Compared to Estimates, Invitation Home (INVH) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Invitation Homes quarterly revenue beats estimates on high occupancy, strong renewals
- Invitation Home (INVH) Meets Q2 FFO Estimates
- Invitation Homes earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- Fed Looms Over Mid-Summer Rally
Rango diario
29.38 30.01
Rango anual
29.37 35.80
- Cierres anteriores
- 29.52
- Open
- 29.40
- Bid
- 29.63
- Ask
- 29.93
- Low
- 29.38
- High
- 30.01
- Volumen
- 6.734 K
- Cambio diario
- 0.37%
- Cambio mensual
- -4.51%
- Cambio a 6 meses
- -15.08%
- Cambio anual
- -16.13%
