通貨 / INVH
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
INVH: Invitation Homes Inc
29.50 USD 0.13 (0.44%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
INVHの今日の為替レートは、-0.44%変化しました。日中、通貨は1あたり29.47の安値と29.87の高値で取引されました。
Invitation Homes Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
INVH News
- Invitation Homes declares $0.29 quarterly dividend
- Walker & Dunlop、元Invitation HomesのCFOを取締役に任命
- Walker & Dunlop appoints former Invitation Homes CFO to board
- Forever Dividend Stocks: 3 Income Stocks I Never Plan to Sell
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Mizuho lowers Invitation Homes stock price target on growth outlook
- Are Options Traders Betting on a Big Move in INVH Stock?
- Invitation Homes: A Low-Hanging Fruit In The U.S. Housing Market (INVH)
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- Kids need hands-on money lessons. Why not let them ‘FAFO’?
- Citizens JMP reaffirms Invitation Homes stock rating with $40 target
- 3 Top REIT Dividend Stocks to Buy in August for Passive Income
- Behind The (Revised) Curve
- Invitation Homes' Q2 FFO and Revenues Beat, Rents Improve Y/Y
- UDR's Q2 FFOA & Revenues Beat Estimates, Same-Store NOI Grows
- Compared to Estimates, Invitation Home (INVH) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Invitation Homes quarterly revenue beats estimates on high occupancy, strong renewals
- Invitation Home (INVH) Meets Q2 FFO Estimates
- Invitation Homes earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- Fed Looms Over Mid-Summer Rally
- Invitation Homes to Report Q2 Earnings: What to Expect From the Stock?
- Invitation Homes president Charles D. Young to resign; CEO Dallas B. Tanner to assume role
- Equity Lifestyle Properties (ELS) Q2 FFO Match Estimates
1日のレンジ
29.47 29.87
1年のレンジ
29.37 35.80
- 以前の終値
- 29.63
- 始値
- 29.58
- 買値
- 29.50
- 買値
- 29.80
- 安値
- 29.47
- 高値
- 29.87
- 出来高
- 5.260 K
- 1日の変化
- -0.44%
- 1ヶ月の変化
- -4.93%
- 6ヶ月の変化
- -15.45%
- 1年の変化
- -16.50%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K