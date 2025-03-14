КотировкиРазделы
GMF: SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

141.72 USD 0.70 (0.50%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GMF за сегодня изменился на 0.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 141.62, а максимальная — 142.00.

Следите за динамикой SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GMF сегодня?

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) сегодня оценивается на уровне 141.72. Инструмент торгуется в пределах 141.62 - 142.00, вчерашнее закрытие составило 141.02, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GMF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF?

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF в настоящее время оценивается в 141.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.44% и USD. Отслеживайте движения GMF на графике в реальном времени.

Как купить акции GMF?

Вы можете купить акции SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) по текущей цене 141.72. Ордера обычно размещаются около 141.72 или 142.02, тогда как 9 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GMF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GMF?

Инвестирование в SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF предполагает учет годового диапазона 100.74 - 142.17 и текущей цены 141.72. Многие сравнивают 1.50% и 23.17% перед размещением ордеров на 141.72 или 142.02. Изучайте ежедневные изменения цены GMF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SPDR(R) S&P(R) EMERGING ASIA PACIFIC ETF?

Самая высокая цена SPDR(R) S&P(R) EMERGING ASIA PACIFIC ETF (GMF) за последний год составила 142.17. Акции заметно колебались в пределах 100.74 - 142.17, сравнение с 141.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SPDR(R) S&P(R) EMERGING ASIA PACIFIC ETF?

Самая низкая цена SPDR(R) S&P(R) EMERGING ASIA PACIFIC ETF (GMF) за год составила 100.74. Сравнение с текущими 141.72 и 100.74 - 142.17 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GMF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GMF?

В прошлом SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 141.02 и 16.44% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
141.62 142.00
Годовой диапазон
100.74 142.17
Предыдущее закрытие
141.02
Open
141.89
Bid
141.72
Ask
142.02
Low
141.62
High
142.00
Объем
9
Дневное изменение
0.50%
Месячное изменение
1.50%
6-месячное изменение
23.17%
Годовое изменение
16.44%
