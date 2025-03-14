- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GMF: SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
Курс GMF за сегодня изменился на 0.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 141.62, а максимальная — 142.00.
Следите за динамикой SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GMF
- The Likely Winners of a U.S.-China Trade Thaw: Asia Pacific Emerging ETFs
- Equity Market Outlook Q4 2025
- Asia’s Export Pulse Weakens, Policy Support Persists
- Global Economic Outlook: September 2025
- 2025 Mid-Year Outlook: Macro, Equities, Retail, Funds, RMBS, CMBS, And CLO Insights
- Global Economic Outlook: August 2025
- A 20,000-Foot Perspective: Can Bonds And Equities Both Be Right?
- APAC Equities: The Sensitivity To Oil Prices
- Trade Tensions A Boon For Europe's Domestic Champions
- New U.S. Tariffs Target Asia, But Some Countries Stand To Gain
- Asia's Manufacturing PMI Improves, But Trade Risks Are Looming
- Markets Weekly Outlook - June U.S. NFP, Global PMIs And German Employment
- How The Iran Conflict Could Reshape Portfolio Risk
- Tariffs Shift Asian Exports
- Global Economic Outlook: June 2025
- Tariffs, Tech And Transition: Europe And Asia's Evolving Equity Landscape
- Emerging Markets In Asia, Latin America Attract Investors Amid Trade Tensions
- A Week Ahead: May NFP, Bank Of Canada And ECB Rate Decisions
- Tariffs In Asia: Vietnam, Thailand Most Hit; Exemptions Ease Impact For India, Singapore
- Global Economic Outlook: March 2025
- Asset Allocation: What To Consider In Volatile Markets
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GMF сегодня?
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) сегодня оценивается на уровне 141.72. Инструмент торгуется в пределах 141.62 - 142.00, вчерашнее закрытие составило 141.02, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GMF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF?
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF в настоящее время оценивается в 141.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.44% и USD. Отслеживайте движения GMF на графике в реальном времени.
Как купить акции GMF?
Вы можете купить акции SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) по текущей цене 141.72. Ордера обычно размещаются около 141.72 или 142.02, тогда как 9 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GMF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GMF?
Инвестирование в SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF предполагает учет годового диапазона 100.74 - 142.17 и текущей цены 141.72. Многие сравнивают 1.50% и 23.17% перед размещением ордеров на 141.72 или 142.02. Изучайте ежедневные изменения цены GMF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SPDR(R) S&P(R) EMERGING ASIA PACIFIC ETF?
Самая высокая цена SPDR(R) S&P(R) EMERGING ASIA PACIFIC ETF (GMF) за последний год составила 142.17. Акции заметно колебались в пределах 100.74 - 142.17, сравнение с 141.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SPDR(R) S&P(R) EMERGING ASIA PACIFIC ETF?
Самая низкая цена SPDR(R) S&P(R) EMERGING ASIA PACIFIC ETF (GMF) за год составила 100.74. Сравнение с текущими 141.72 и 100.74 - 142.17 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GMF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GMF?
В прошлом SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 141.02 и 16.44% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 141.02
- Open
- 141.89
- Bid
- 141.72
- Ask
- 142.02
- Low
- 141.62
- High
- 142.00
- Объем
- 9
- Дневное изменение
- 0.50%
- Месячное изменение
- 1.50%
- 6-месячное изменение
- 23.17%
- Годовое изменение
- 16.44%
- Акт.
- 0.3%
- Прог.
- Пред.
- 0.4%
- Акт.
- 0.2%
- Прог.
- Пред.
- 0.3%
- Акт.
- 3.0%
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 3.0%
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 0.3%
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 324.368
- Прог.
- Пред.
- 323.364
- Акт.
-
- Прог.
- 0.694 млн
- Пред.
- 0.800 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -1.0%
- Пред.
- 20.5%
- Акт.
- 53.6
- Прог.
- 55.0
- Пред.
- 55.0
- Акт.
- 50.3
- Прог.
- 51.2
- Пред.
- 51.2
- Акт.
- 4.6%
- Прог.
- 4.6%
- Пред.
- 4.6%
- Акт.
- 3.9%
- Прог.
- 3.7%
- Пред.
- 3.7%
- Акт.
- 420
- Прог.
- Пред.
- 418
- Акт.
- 550
- Прог.
- Пред.
- 548
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.