GMF: SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
Il tasso di cambio GMF ha avuto una variazione del 0.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 141.72 e ad un massimo di 141.72.
Segui le dinamiche di SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
GMF News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni GMF oggi?
Oggi le azioni SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF sono prezzate a 141.72. Viene scambiato all'interno di 141.72 - 141.72, la chiusura di ieri è stata 141.02 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GMF mostra questi aggiornamenti.
Le azioni SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF pagano dividendi?
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF è attualmente valutato a 141.72. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 16.44% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GMF.
Come acquistare azioni GMF?
Puoi acquistare azioni SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF al prezzo attuale di 141.72. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 141.72 o 142.02, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GMF sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni GMF?
Investire in SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF implica considerare l'intervallo annuale 100.74 - 142.17 e il prezzo attuale 141.72. Molti confrontano 1.50% e 23.17% prima di effettuare ordini su 141.72 o 142.02. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GMF con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni SPDR(R) S&P(R) EMERGING ASIA PACIFIC ETF?
Il prezzo massimo di SPDR(R) S&P(R) EMERGING ASIA PACIFIC ETF nell'ultimo anno è stato 142.17. All'interno di 100.74 - 142.17, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 141.02 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni SPDR(R) S&P(R) EMERGING ASIA PACIFIC ETF?
Il prezzo più basso di SPDR(R) S&P(R) EMERGING ASIA PACIFIC ETF (GMF) nel corso dell'anno è stato 100.74. Confrontandolo con gli attuali 141.72 e 100.74 - 142.17 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GMF muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GMF?
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 141.02 e 16.44%.
- Chiusura Precedente
- 141.02
- Apertura
- 141.72
- Bid
- 141.72
- Ask
- 142.02
- Minimo
- 141.72
- Massimo
- 141.72
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 0.50%
- Variazione Mensile
- 1.50%
- Variazione Semestrale
- 23.17%
- Variazione Annuale
- 16.44%
- Agire
- 0.3%
- Fcst
- Prev
- 0.4%
- Agire
- 0.2%
- Fcst
- Prev
- 0.3%
- Agire
- 3.0%
- Fcst
- Prev
- Agire
- 3.0%
- Fcst
- Prev
- Agire
- 0.3%
- Fcst
- Prev
- Agire
- 324.368
- Fcst
- Prev
- 323.364
- Agire
-
- Fcst
- 0.694 M
- Prev
- 0.800 M
- Agire
-
- Fcst
- -1.0%
- Prev
- 20.5%
- Agire
- 53.6
- Fcst
- 55.0
- Prev
- 55.0
- Agire
- 50.3
- Fcst
- 51.2
- Prev
- 51.2
- Agire
- 4.6%
- Fcst
- 4.6%
- Prev
- 4.6%
- Agire
- 3.9%
- Fcst
- 3.7%
- Prev
- 3.7%
- Agire
- 420
- Fcst
- Prev
- 418
- Agire
- 550
- Fcst
- Prev
- 548
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev