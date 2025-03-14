QuotazioniSezioni
GMF
GMF: SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

141.72 USD 0.70 (0.50%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GMF ha avuto una variazione del 0.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 141.72 e ad un massimo di 141.72.

Segui le dinamiche di SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni GMF oggi?

Oggi le azioni SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF sono prezzate a 141.72. Viene scambiato all'interno di 141.72 - 141.72, la chiusura di ieri è stata 141.02 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GMF mostra questi aggiornamenti.

Le azioni SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF pagano dividendi?

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF è attualmente valutato a 141.72. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 16.44% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GMF.

Come acquistare azioni GMF?

Puoi acquistare azioni SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF al prezzo attuale di 141.72. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 141.72 o 142.02, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GMF sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni GMF?

Investire in SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF implica considerare l'intervallo annuale 100.74 - 142.17 e il prezzo attuale 141.72. Molti confrontano 1.50% e 23.17% prima di effettuare ordini su 141.72 o 142.02. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GMF con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni SPDR(R) S&P(R) EMERGING ASIA PACIFIC ETF?

Il prezzo massimo di SPDR(R) S&P(R) EMERGING ASIA PACIFIC ETF nell'ultimo anno è stato 142.17. All'interno di 100.74 - 142.17, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 141.02 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni SPDR(R) S&P(R) EMERGING ASIA PACIFIC ETF?

Il prezzo più basso di SPDR(R) S&P(R) EMERGING ASIA PACIFIC ETF (GMF) nel corso dell'anno è stato 100.74. Confrontandolo con gli attuali 141.72 e 100.74 - 142.17 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GMF muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GMF?

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 141.02 e 16.44%.

Intervallo Giornaliero
141.72 141.72
Intervallo Annuale
100.74 142.17
Chiusura Precedente
141.02
Apertura
141.72
Bid
141.72
Ask
142.02
Minimo
141.72
Massimo
141.72
Volume
1
Variazione giornaliera
0.50%
Variazione Mensile
1.50%
Variazione Semestrale
23.17%
Variazione Annuale
16.44%
