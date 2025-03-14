GMF: SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
今日GMF汇率已更改0.50%。当日，交易品种以低点141.62和高点142.00进行交易。
关注SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GMF新闻
常见问题解答
GMF股票今天的价格是多少？
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF股票今天的定价为141.72。它在141.62 - 142.00范围内交易，昨天的收盘价为141.02，交易量达到9。GMF的实时价格图表显示了这些更新。
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF股票是否支付股息？
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF目前的价值为141.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.44%和USD。实时查看图表以跟踪GMF走势。
如何购买GMF股票？
您可以以141.72的当前价格购买SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF股票。订单通常设置在141.72或142.02附近，而9和-0.12%显示市场活动。立即关注GMF的实时图表更新。
如何投资GMF股票？
投资SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF需要考虑年度范围100.74 - 142.17和当前价格141.72。许多人在以141.72或142.02下订单之前，会比较1.50%和。实时查看GMF价格图表，了解每日变化。
SPDR(R) S&P(R) EMERGING ASIA PACIFIC ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SPDR(R) S&P(R) EMERGING ASIA PACIFIC ETF的最高价格是142.17。在100.74 - 142.17内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF的绩效。
SPDR(R) S&P(R) EMERGING ASIA PACIFIC ETF股票的最低价格是多少？
SPDR(R) S&P(R) EMERGING ASIA PACIFIC ETF（GMF）的最低价格为100.74。将其与当前的141.72和100.74 - 142.17进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GMF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GMF股票是什么时候拆分的？
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、141.02和16.44%中可见。
- 前一天收盘价
- 141.02
- 开盘价
- 141.89
- 卖价
- 141.72
- 买价
- 142.02
- 最低价
- 141.62
- 最高价
- 142.00
- 交易量
- 9
- 日变化
- 0.50%
- 月变化
- 1.50%
- 6个月变化
- 23.17%
- 年变化
- 16.44%
- 实际值
- 0.3%
- 预测值
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 前值
- 0.3%
- 实际值
- 3.0%
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 3.0%
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 0.3%
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 324.368
- 预测值
- 前值
- 323.364
- 实际值
-
- 预测值
- 0.694 M
- 前值
- 0.800 M
- 实际值
-
- 预测值
- -1.0%
- 前值
- 20.5%
- 实际值
- 53.6
- 预测值
- 55.0
- 前值
- 55.0
- 实际值
- 50.3
- 预测值
- 51.2
- 前值
- 51.2
- 实际值
- 4.6%
- 预测值
- 4.6%
- 前值
- 4.6%
- 实际值
- 3.9%
- 预测值
- 3.7%
- 前值
- 3.7%
- 实际值
- 420
- 预测值
- 前值
- 418
- 实际值
- 550
- 预测值
- 前值
- 548
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值