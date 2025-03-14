报价部分
GMF: SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

141.72 USD 0.70 (0.50%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日GMF汇率已更改0.50%。当日，交易品种以低点141.62和高点142.00进行交易。

关注SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GMF新闻

常见问题解答

GMF股票今天的价格是多少？

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF股票今天的定价为141.72。它在141.62 - 142.00范围内交易，昨天的收盘价为141.02，交易量达到9。GMF的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF股票是否支付股息？

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF目前的价值为141.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.44%和USD。实时查看图表以跟踪GMF走势。

如何购买GMF股票？

您可以以141.72的当前价格购买SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF股票。订单通常设置在141.72或142.02附近，而9和-0.12%显示市场活动。立即关注GMF的实时图表更新。

如何投资GMF股票？

投资SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF需要考虑年度范围100.74 - 142.17和当前价格141.72。许多人在以141.72或142.02下订单之前，会比较1.50%和。实时查看GMF价格图表，了解每日变化。

SPDR(R) S&P(R) EMERGING ASIA PACIFIC ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR(R) S&P(R) EMERGING ASIA PACIFIC ETF的最高价格是142.17。在100.74 - 142.17内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF的绩效。

SPDR(R) S&P(R) EMERGING ASIA PACIFIC ETF股票的最低价格是多少？

SPDR(R) S&P(R) EMERGING ASIA PACIFIC ETF（GMF）的最低价格为100.74。将其与当前的141.72和100.74 - 142.17进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GMF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GMF股票是什么时候拆分的？

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、141.02和16.44%中可见。

日范围
141.62 142.00
年范围
100.74 142.17
前一天收盘价
141.02
开盘价
141.89
卖价
141.72
买价
142.02
最低价
141.62
最高价
142.00
交易量
9
日变化
0.50%
月变化
1.50%
6个月变化
23.17%
年变化
16.44%
24 十月, 星期五
12:30
USD
CPI 月率m/m
实际值
0.3%
预测值
前值
0.4%
12:30
USD
核心CPI月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
前值
0.3%
12:30
USD
CPI 年率y/y
实际值
3.0%
预测值
前值
12:30
USD
核心CPI年率 y/y
实际值
3.0%
预测值
前值
12:30
USD
核心CPI n.s.a. 月率m/m
实际值
0.3%
预测值
前值
12:30
USD
CPI
实际值
324.368
预测值
前值
323.364
14:00
USD
新屋销售量
实际值
预测值
0.694 M
前值
0.800 M
14:00
USD
新屋销售指数月率 m/m
实际值
预测值
-1.0%
前值
20.5%
14:00
USD
密歇根消费者信心指数
实际值
53.6
预测值
55.0
前值
55.0
14:00
USD
密歇根消费者预期指数
实际值
50.3
预测值
51.2
前值
51.2
14:00
USD
密歇根预期通货膨胀率
实际值
4.6%
预测值
4.6%
前值
4.6%
14:00
USD
密歇根5年预期通货膨胀率
实际值
3.9%
预测值
3.7%
前值
3.7%
17:00
USD
贝克休斯美国石油钻井平台
实际值
420
预测值
前值
418
17:00
USD
贝克休斯美国钻机总数
实际值
550
预测值
前值
548
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)原油非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)纳斯达克100非商业净持仓
实际值
预测值
前值