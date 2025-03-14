- Panorámica
GMF: SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
El tipo de cambio de GMF de hoy ha cambiado un 0.50%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 141.62, mientras que el máximo ha alcanzado 142.00.
Siga la dinámica de la pareja de divisas SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de GMF hoy?
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) se evalúa hoy en 141.72. El instrumento se negocia dentro de 141.62 - 142.00; el cierre de ayer ha sido 141.02 y el volumen comercial ha alcanzado 9. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios GMF en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF?
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF se evalúa actualmente en 141.72. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 16.44% y USD. Monitoree los movimientos de GMF en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de GMF?
Puede comprar acciones de SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) al precio actual de 141.72. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 141.72 o 142.02, mientras que 9 y -0.12% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de GMF en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de GMF?
Invertir en SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF implica tener en cuenta el rango anual 100.74 - 142.17 y el precio actual 141.72. Muchos comparan 1.50% y 23.17% antes de colocar órdenes en 141.72 o 142.02. Estudie los cambios diarios de precios de GMF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de SPDR(R) S&P(R) EMERGING ASIA PACIFIC ETF?
El precio más alto de SPDR(R) S&P(R) EMERGING ASIA PACIFIC ETF (GMF) en el último año ha sido 142.17. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 100.74 - 142.17, una comparación con 141.02 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de SPDR(R) S&P(R) EMERGING ASIA PACIFIC ETF?
El precio más bajo de SPDR(R) S&P(R) EMERGING ASIA PACIFIC ETF (GMF) para el año ha sido 100.74. La comparación con los actuales 141.72 y 100.74 - 142.17 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de GMF en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de GMF?
En el pasado, SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 141.02 y 16.44% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 141.02
- Open
- 141.89
- Bid
- 141.72
- Ask
- 142.02
- Low
- 141.62
- High
- 142.00
- Volumen
- 9
- Cambio diario
- 0.50%
- Cambio mensual
- 1.50%
- Cambio a 6 meses
- 23.17%
- Cambio anual
- 16.44%