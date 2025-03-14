クォートセクション
通貨 / GMF
GMF: SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

141.72 USD 0.70 (0.50%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GMFの今日の為替レートは、0.50%変化しました。日中、通貨は1あたり141.62の安値と142.00の高値で取引されました。

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

GMF株の現在の価格は？

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETFの株価は本日141.72です。141.62 - 142.00内で取引され、前日の終値は141.02、取引量は9に達しました。GMFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETFの株は配当を出しますか？

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETFの現在の価格は141.72です。配当方針は会社によりますが、投資家は16.44%やUSDにも注目します。GMFの動きはライブチャートで確認できます。

GMF株を買う方法は？

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETFの株は現在141.72で購入可能です。注文は通常141.72または142.02付近で行われ、9や-0.12%が市場の動きを示します。GMFの最新情報はライブチャートで確認できます。

GMF株に投資する方法は？

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETFへの投資では、年間の値幅100.74 - 142.17と現在の141.72を考慮します。注文は多くの場合141.72や142.02で行われる前に、1.50%や23.17%と比較されます。GMFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

SPDR(R) S&P(R) EMERGING ASIA PACIFIC ETFの株の最高値は？

SPDR(R) S&P(R) EMERGING ASIA PACIFIC ETFの過去1年の最高値は142.17でした。100.74 - 142.17内で株価は大きく変動し、141.02と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

SPDR(R) S&P(R) EMERGING ASIA PACIFIC ETFの株の最低値は？

SPDR(R) S&P(R) EMERGING ASIA PACIFIC ETF(GMF)の年間最安値は100.74でした。現在の141.72や100.74 - 142.17と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。GMFの動きはライブチャートで確認できます。

GMFの株式分割はいつ行われましたか？

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、141.02、16.44%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
141.62 142.00
1年のレンジ
100.74 142.17
以前の終値
141.02
始値
141.89
買値
141.72
買値
142.02
安値
141.62
高値
142.00
出来高
9
1日の変化
0.50%
1ヶ月の変化
1.50%
6ヶ月の変化
23.17%
1年の変化
16.44%
