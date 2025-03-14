KurseKategorien
Währungen / GMF
Zurück zum Aktien

GMF: SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

141.72 USD 0.70 (0.50%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GMF hat sich für heute um 0.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 141.62 bis zu einem Hoch von 142.00 gehandelt.

Verfolgen Sie die SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GMF News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von GMF heute?

Die Aktie von SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) notiert heute bei 141.72. Sie wird innerhalb einer Spanne von 141.62 - 142.00 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 141.02 und das Handelsvolumen erreichte 9. Das Live-Chart von GMF zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie GMF Dividenden?

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF wird derzeit mit 141.72 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 16.44% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von GMF zu verfolgen.

Wie kaufe ich GMF-Aktien?

Sie können Aktien von SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) zum aktuellen Kurs von 141.72 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 141.72 oder 142.02 platziert, während 9 und -0.12% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von GMF auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in GMF-Aktien?

Bei einer Investition in SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF müssen die jährliche Spanne 100.74 - 142.17 und der aktuelle Kurs 141.72 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.50% und 23.17%, bevor sie Orders zu 141.72 oder 142.02 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von GMF.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von SPDR(R) S&P(R) EMERGING ASIA PACIFIC ETF?

Der höchste Kurs von SPDR(R) S&P(R) EMERGING ASIA PACIFIC ETF (GMF) im vergangenen Jahr lag bei 142.17. Innerhalb von 100.74 - 142.17 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 141.02 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von SPDR(R) S&P(R) EMERGING ASIA PACIFIC ETF?

Der niedrigste Kurs von SPDR(R) S&P(R) EMERGING ASIA PACIFIC ETF (GMF) im Laufe des Jahres betrug 100.74. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 141.72 und der Spanne 100.74 - 142.17 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von GMF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von GMF statt?

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 141.02 und 16.44% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
141.62 142.00
Jahresspanne
100.74 142.17
Vorheriger Schlusskurs
141.02
Eröffnung
141.89
Bid
141.72
Ask
142.02
Tief
141.62
Hoch
142.00
Volumen
9
Tagesänderung
0.50%
Monatsänderung
1.50%
6-Monatsänderung
23.17%
Jahresänderung
16.44%
25 Oktober, Samstag