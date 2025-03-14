- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
GMF: SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
Der Wechselkurs von GMF hat sich für heute um 0.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 141.62 bis zu einem Hoch von 142.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GMF News
- The Likely Winners of a U.S.-China Trade Thaw: Asia Pacific Emerging ETFs
- Equity Market Outlook Q4 2025
- Asia’s Export Pulse Weakens, Policy Support Persists
- Global Economic Outlook: September 2025
- 2025 Mid-Year Outlook: Macro, Equities, Retail, Funds, RMBS, CMBS, And CLO Insights
- Global Economic Outlook: August 2025
- A 20,000-Foot Perspective: Can Bonds And Equities Both Be Right?
- APAC Equities: The Sensitivity To Oil Prices
- Trade Tensions A Boon For Europe's Domestic Champions
- New U.S. Tariffs Target Asia, But Some Countries Stand To Gain
- Asia's Manufacturing PMI Improves, But Trade Risks Are Looming
- Markets Weekly Outlook - June U.S. NFP, Global PMIs And German Employment
- How The Iran Conflict Could Reshape Portfolio Risk
- Tariffs Shift Asian Exports
- Global Economic Outlook: June 2025
- Tariffs, Tech And Transition: Europe And Asia's Evolving Equity Landscape
- Emerging Markets In Asia, Latin America Attract Investors Amid Trade Tensions
- A Week Ahead: May NFP, Bank Of Canada And ECB Rate Decisions
- Tariffs In Asia: Vietnam, Thailand Most Hit; Exemptions Ease Impact For India, Singapore
- Global Economic Outlook: March 2025
- Asset Allocation: What To Consider In Volatile Markets
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von GMF heute?
Die Aktie von SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) notiert heute bei 141.72. Sie wird innerhalb einer Spanne von 141.62 - 142.00 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 141.02 und das Handelsvolumen erreichte 9. Das Live-Chart von GMF zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie GMF Dividenden?
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF wird derzeit mit 141.72 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 16.44% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von GMF zu verfolgen.
Wie kaufe ich GMF-Aktien?
Sie können Aktien von SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) zum aktuellen Kurs von 141.72 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 141.72 oder 142.02 platziert, während 9 und -0.12% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von GMF auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in GMF-Aktien?
Bei einer Investition in SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF müssen die jährliche Spanne 100.74 - 142.17 und der aktuelle Kurs 141.72 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.50% und 23.17%, bevor sie Orders zu 141.72 oder 142.02 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von GMF.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von SPDR(R) S&P(R) EMERGING ASIA PACIFIC ETF?
Der höchste Kurs von SPDR(R) S&P(R) EMERGING ASIA PACIFIC ETF (GMF) im vergangenen Jahr lag bei 142.17. Innerhalb von 100.74 - 142.17 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 141.02 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von SPDR(R) S&P(R) EMERGING ASIA PACIFIC ETF?
Der niedrigste Kurs von SPDR(R) S&P(R) EMERGING ASIA PACIFIC ETF (GMF) im Laufe des Jahres betrug 100.74. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 141.72 und der Spanne 100.74 - 142.17 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von GMF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von GMF statt?
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 141.02 und 16.44% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 141.02
- Eröffnung
- 141.89
- Bid
- 141.72
- Ask
- 142.02
- Tief
- 141.62
- Hoch
- 142.00
- Volumen
- 9
- Tagesänderung
- 0.50%
- Monatsänderung
- 1.50%
- 6-Monatsänderung
- 23.17%
- Jahresänderung
- 16.44%