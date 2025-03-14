- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
GMF: SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF 환율이 오늘 0.50%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 141.62이고 고가는 142.00이었습니다.
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GMF News
- The Likely Winners of a U.S.-China Trade Thaw: Asia Pacific Emerging ETFs
- Equity Market Outlook Q4 2025
- Asia’s Export Pulse Weakens, Policy Support Persists
- Global Economic Outlook: September 2025
- 2025 Mid-Year Outlook: Macro, Equities, Retail, Funds, RMBS, CMBS, And CLO Insights
- Global Economic Outlook: August 2025
- A 20,000-Foot Perspective: Can Bonds And Equities Both Be Right?
- APAC Equities: The Sensitivity To Oil Prices
- Trade Tensions A Boon For Europe's Domestic Champions
- New U.S. Tariffs Target Asia, But Some Countries Stand To Gain
- Asia's Manufacturing PMI Improves, But Trade Risks Are Looming
- Markets Weekly Outlook - June U.S. NFP, Global PMIs And German Employment
- How The Iran Conflict Could Reshape Portfolio Risk
- Tariffs Shift Asian Exports
- Global Economic Outlook: June 2025
- Tariffs, Tech And Transition: Europe And Asia's Evolving Equity Landscape
- Emerging Markets In Asia, Latin America Attract Investors Amid Trade Tensions
- A Week Ahead: May NFP, Bank Of Canada And ECB Rate Decisions
- Tariffs In Asia: Vietnam, Thailand Most Hit; Exemptions Ease Impact For India, Singapore
- Global Economic Outlook: March 2025
- Asset Allocation: What To Consider In Volatile Markets
자주 묻는 질문
오늘 GMF 주식의 가격은?
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF 주식은 당일 141.72에 가격이 책정되며 141.62 - 142.00 내에서 거래되고 어제의 종가는 141.02 였고 거래 볼륨은 9이었습니다. GMF의 라이브 가격 차트는 이러한 내용을 보여줍니다.
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF 주식이 배당금을 지불하는지 여부는?
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF은 현재 141.72로 가격이 매겨져 있습니다. 배당 정책은 회사에 따라 다릅니다. 투자자는 16.44% 및 USD를 지켜 봅니다. GMF의 움직임을 추적하려면 차트 라이브를 확인해 보세요.
GMF 주식을 매수하는 방법은?
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF의 주식을 현재 141.72의 가격으로 구입할 수 있습니다. 주문은 일반적으로 또는 142.02 근처로 접수되며 9 및 -0.12%는 시장의 활동을 보여줍니다. 오늘 라이브 차트에서 GMF의 업데이트를 확인해 보세요.
GMF 주식에 투자하는 방법은?
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF에 대한 투자시에는 연간 변동폭 100.74 - 142.17 및 현재 가격 141.72을 고려해야합니다. 많은 사람들이 또는 로 주문을 하기 전에 1.50% 및 23.17%를 비교합니다. GMF 가격 차트를 확인해 매일의 변동을 확인하세요.
SPDR(R) S&P(R) EMERGING ASIA PACIFIC ETF 주식 최고가는?
지난해 SPDR(R) S&P(R) EMERGING ASIA PACIFIC ETF의 최고가는 142.17였습니다. 100.74 - 142.17 내에서 주식은 현저하게 변동했으며 141.02와 비교하면 지지선을 확인하는데에 도움이됩니다. 라이브 차트를 사용하여 SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF의 움직임을 살펴보세요.
SPDR(R) S&P(R) EMERGING ASIA PACIFIC ETF 최저가는?
연중 SPDR(R) S&P(R) EMERGING ASIA PACIFIC ETF (GMF)의 최저 가격은 100.74였습니다. 현재 141.72 및 100.74 - 142.17와 비교하여 잠재적인 장기 진입 지점을 확인합니다. GMF의 자세한 움직임은 차트 라이브에서 확인해 보세요.
GMF 주식의 분할은 언제였는지?
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF은 과거에 주식 분할을 거쳤습니다. 이러한 변경 사항은 기업의 조치 후 , 141.02 및 16.44%에서 볼 수 있습니다.
- 이전 종가
- 141.02
- 시가
- 141.89
- Bid
- 141.72
- Ask
- 142.02
- 저가
- 141.62
- 고가
- 142.00
- 볼륨
- 9
- 일일 변동
- 0.50%
- 월 변동
- 1.50%
- 6개월 변동
- 23.17%
- 년간 변동율
- 16.44%
- 활동
- 0.3%
- 예측값
- 훑어보기
- 0.4%
- 활동
- 0.2%
- 예측값
- 훑어보기
- 0.3%
- 활동
- 3.0%
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
- 3.0%
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
- 0.3%
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
- 324.368
- 예측값
- 훑어보기
- 323.364
- 활동
-
- 예측값
- 0.694 M
- 훑어보기
- 0.800 M
- 활동
-
- 예측값
- -1.0%
- 훑어보기
- 20.5%
- 활동
- 53.6
- 예측값
- 55.0
- 훑어보기
- 55.0
- 활동
- 50.3
- 예측값
- 51.2
- 훑어보기
- 51.2
- 활동
- 4.6%
- 예측값
- 4.6%
- 훑어보기
- 4.6%
- 활동
- 3.9%
- 예측값
- 3.7%
- 훑어보기
- 3.7%
- 활동
- 420
- 예측값
- 훑어보기
- 418
- 활동
- 550
- 예측값
- 훑어보기
- 548
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기