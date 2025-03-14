시세섹션
통화 / GMF
GMF: SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

141.72 USD 0.70 (0.50%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

GMF 환율이 오늘 0.50%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 141.62이고 고가는 142.00이었습니다.

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

GMF News

자주 묻는 질문

오늘 GMF 주식의 가격은?

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF 주식은 당일 141.72에 가격이 책정되며 141.62 - 142.00 내에서 거래되고 어제의 종가는 141.02 였고 거래 볼륨은 9이었습니다. GMF의 라이브 가격 차트는 이러한 내용을 보여줍니다.

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF 주식이 배당금을 지불하는지 여부는?

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF은 현재 141.72로 가격이 매겨져 있습니다. 배당 정책은 회사에 따라 다릅니다. 투자자는 16.44% 및 USD를 지켜 봅니다. GMF의 움직임을 추적하려면 차트 라이브를 확인해 보세요.

GMF 주식을 매수하는 방법은?

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF의 주식을 현재 141.72의 가격으로 구입할 수 있습니다. 주문은 일반적으로 또는 142.02 근처로 접수되며 9 및 -0.12%는 시장의 활동을 보여줍니다. 오늘 라이브 차트에서 GMF의 업데이트를 확인해 보세요.

GMF 주식에 투자하는 방법은?

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF에 대한 투자시에는 연간 변동폭 100.74 - 142.17 및 현재 가격 141.72을 고려해야합니다. 많은 사람들이 또는 로 주문을 하기 전에 1.50% 및 23.17%를 비교합니다. GMF 가격 차트를 확인해 매일의 변동을 확인하세요.

SPDR(R) S&P(R) EMERGING ASIA PACIFIC ETF 주식 최고가는?

지난해 SPDR(R) S&P(R) EMERGING ASIA PACIFIC ETF의 최고가는 142.17였습니다. 100.74 - 142.17 내에서 주식은 현저하게 변동했으며 141.02와 비교하면 지지선을 확인하는데에 도움이됩니다. 라이브 차트를 사용하여 SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF의 움직임을 살펴보세요.

SPDR(R) S&P(R) EMERGING ASIA PACIFIC ETF 최저가는?

연중 SPDR(R) S&P(R) EMERGING ASIA PACIFIC ETF (GMF)의 최저 가격은 100.74였습니다. 현재 141.72 및 100.74 - 142.17와 비교하여 잠재적인 장기 진입 지점을 확인합니다. GMF의 자세한 움직임은 차트 라이브에서 확인해 보세요.

GMF 주식의 분할은 언제였는지?

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF은 과거에 주식 분할을 거쳤습니다. 이러한 변경 사항은 기업의 조치 후 , 141.02 및 16.44%에서 볼 수 있습니다.

일일 변동 비율
141.62 142.00
년간 변동
100.74 142.17
이전 종가
141.02
시가
141.89
Bid
141.72
Ask
142.02
저가
141.62
고가
142.00
볼륨
9
일일 변동
0.50%
월 변동
1.50%
6개월 변동
23.17%
년간 변동율
16.44%
24 10월, 금요일
12:30
USD
CPI m/m
활동
0.3%
예측값
훑어보기
0.4%
12:30
USD
코어 CPI m/m
활동
0.2%
예측값
훑어보기
0.3%
12:30
USD
CPI y/y
활동
3.0%
예측값
훑어보기
12:30
USD
코어 CPI y/y
활동
3.0%
예측값
훑어보기
12:30
USD
핵심 CPI n.s.a. m/m
활동
0.3%
예측값
훑어보기
12:30
USD
CPI
활동
324.368
예측값
훑어보기
323.364
14:00
USD
신규 주택 판매
활동
예측값
0.694 M
훑어보기
0.800 M
14:00
USD
신규 주택 판매 m/m
활동
예측값
-1.0%
훑어보기
20.5%
14:00
USD
미시간 소비자심리
활동
53.6
예측값
55.0
훑어보기
55.0
14:00
USD
미시간 소비자 기대치
활동
50.3
예측값
51.2
훑어보기
51.2
14:00
USD
미시간 인플레이션 예상
활동
4.6%
예측값
4.6%
훑어보기
4.6%
14:00
USD
미시간 5년 인플레이션 예상
활동
3.9%
예측값
3.7%
훑어보기
3.7%
17:00
USD
베이커 휴즈 US Oil Rig Count
활동
420
예측값
훑어보기
418
17:00
USD
베이커 휴즈 미국 총 리그 수
활동
550
예측값
훑어보기
548
19:30
USD
CFTC 골드 비상업 순포지션
활동
예측값
훑어보기
19:30
USD
CFTC 원유 비상업 순포지션
활동
예측값
훑어보기
19:30
USD
CFTC S&P 500 비상업 순포지션
활동
예측값
훑어보기
19:30
USD
CFTC 나스닥 100 비상업 순포지션
활동
예측값
훑어보기