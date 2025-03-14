CotaçõesSeções
GMF: SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

141.72 USD 0.70 (0.50%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do GMF para hoje mudou para 0.50%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 141.62 e o mais alto foi 142.00.

Veja a dinâmica do par de moedas SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de GMF hoje?

Hoje SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) está avaliado em 141.72. O instrumento é negociado dentro de 141.62 - 142.00, o fechamento de ontem foi 141.02, e o volume de negociação atingiu 9. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de GMF em tempo real.

As ações de SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF pagam dividendos?

Atualmente SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF está avaliado em 141.72. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 16.44% e USD. Monitore os movimentos de GMF no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de GMF?

Você pode comprar ações de SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) pelo preço atual 141.72. Ordens geralmente são executadas perto de 141.72 ou 142.02, enquanto 9 e -0.12% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de GMF no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de GMF?

Investir em SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF envolve considerar a faixa anual 100.74 - 142.17 e o preço atual 141.72. Muitos comparam 1.50% e 23.17% antes de enviar ordens em 141.72 ou 142.02. Estude as mudanças diárias de preço de GMF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações SPDR(R) S&P(R) EMERGING ASIA PACIFIC ETF?

O maior preço de SPDR(R) S&P(R) EMERGING ASIA PACIFIC ETF (GMF) no último ano foi 142.17. As ações oscilaram bastante dentro de 100.74 - 142.17, e a comparação com 141.02 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações SPDR(R) S&P(R) EMERGING ASIA PACIFIC ETF?

O menor preço de SPDR(R) S&P(R) EMERGING ASIA PACIFIC ETF (GMF) no ano foi 100.74. A comparação com o preço atual 141.72 e 100.74 - 142.17 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de GMF em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de GMF?

No passado SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 141.02 e 16.44% após os eventos corporativos.

Faixa diária
141.62 142.00
Faixa anual
100.74 142.17
Fechamento anterior
141.02
Open
141.89
Bid
141.72
Ask
142.02
Low
141.62
High
142.00
Volume
9
Mudança diária
0.50%
Mudança mensal
1.50%
Mudança de 6 meses
23.17%
Mudança anual
16.44%
24 outubro, sexta-feira
12:30
USD
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Mensal)
Atu.
0.3%
Projeç.
Prév.
0.4%
12:30
USD
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Mensal)
Atu.
0.2%
Projeç.
Prév.
0.3%
12:30
USD
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual)
Atu.
3.0%
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Núcleo do Índice ao Consumidor (anual)
Atu.
3.0%
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor sem Ajuste Sazonal (Mensal)
Atu.
0.3%
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Índice de Preços ao Consumidor
Atu.
324.368
Projeç.
Prév.
323.364
14:00
USD
Venda de Casas Novas
Atu.
Projeç.
0.694 milh
Prév.
0.800 milh
14:00
USD
Venda de Casas Novas (Mensal)
Atu.
Projeç.
-1.0%
Prév.
20.5%
14:00
USD
Índice de Percepção do Consumidor de Michigan
Atu.
53.6
Projeç.
55.0
Prév.
55.0
14:00
USD
Confiança do Consumidor da Universidade de Michigan
Atu.
50.3
Projeç.
51.2
Prév.
51.2
14:00
USD
Expectativas de Inflação da Universidade de Michigan
Atu.
4.6%
Projeç.
4.6%
Prév.
4.6%
14:00
USD
Expectativas de Inflação a 5 anos da Universidade de Michigan
Atu.
3.9%
Projeç.
3.7%
Prév.
3.7%
17:00
USD
Contagem de Sondas Baker Hughes
Atu.
420
Projeç.
Prév.
418
17:00
USD
Contagem Total de Sondas dos EUA por Baker Hughes
Atu.
550
Projeç.
Prév.
548
19:30
USD
Ouro - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
Petróleo bruto - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
S&P 500 - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
Nasdaq 100 - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.