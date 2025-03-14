- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
GMF: SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
A taxa do GMF para hoje mudou para 0.50%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 141.62 e o mais alto foi 142.00.
Veja a dinâmica do par de moedas SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GMF Notícias
- The Likely Winners of a U.S.-China Trade Thaw: Asia Pacific Emerging ETFs
- Equity Market Outlook Q4 2025
- Asia’s Export Pulse Weakens, Policy Support Persists
- Global Economic Outlook: September 2025
- 2025 Mid-Year Outlook: Macro, Equities, Retail, Funds, RMBS, CMBS, And CLO Insights
- Global Economic Outlook: August 2025
- A 20,000-Foot Perspective: Can Bonds And Equities Both Be Right?
- APAC Equities: The Sensitivity To Oil Prices
- Trade Tensions A Boon For Europe's Domestic Champions
- New U.S. Tariffs Target Asia, But Some Countries Stand To Gain
- Asia's Manufacturing PMI Improves, But Trade Risks Are Looming
- Markets Weekly Outlook - June U.S. NFP, Global PMIs And German Employment
- How The Iran Conflict Could Reshape Portfolio Risk
- Tariffs Shift Asian Exports
- Global Economic Outlook: June 2025
- Tariffs, Tech And Transition: Europe And Asia's Evolving Equity Landscape
- Emerging Markets In Asia, Latin America Attract Investors Amid Trade Tensions
- A Week Ahead: May NFP, Bank Of Canada And ECB Rate Decisions
- Tariffs In Asia: Vietnam, Thailand Most Hit; Exemptions Ease Impact For India, Singapore
- Global Economic Outlook: March 2025
- Asset Allocation: What To Consider In Volatile Markets
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de GMF hoje?
Hoje SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) está avaliado em 141.72. O instrumento é negociado dentro de 141.62 - 142.00, o fechamento de ontem foi 141.02, e o volume de negociação atingiu 9. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de GMF em tempo real.
As ações de SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF pagam dividendos?
Atualmente SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF está avaliado em 141.72. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 16.44% e USD. Monitore os movimentos de GMF no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de GMF?
Você pode comprar ações de SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) pelo preço atual 141.72. Ordens geralmente são executadas perto de 141.72 ou 142.02, enquanto 9 e -0.12% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de GMF no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de GMF?
Investir em SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF envolve considerar a faixa anual 100.74 - 142.17 e o preço atual 141.72. Muitos comparam 1.50% e 23.17% antes de enviar ordens em 141.72 ou 142.02. Estude as mudanças diárias de preço de GMF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações SPDR(R) S&P(R) EMERGING ASIA PACIFIC ETF?
O maior preço de SPDR(R) S&P(R) EMERGING ASIA PACIFIC ETF (GMF) no último ano foi 142.17. As ações oscilaram bastante dentro de 100.74 - 142.17, e a comparação com 141.02 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações SPDR(R) S&P(R) EMERGING ASIA PACIFIC ETF?
O menor preço de SPDR(R) S&P(R) EMERGING ASIA PACIFIC ETF (GMF) no ano foi 100.74. A comparação com o preço atual 141.72 e 100.74 - 142.17 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de GMF em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de GMF?
No passado SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 141.02 e 16.44% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 141.02
- Open
- 141.89
- Bid
- 141.72
- Ask
- 142.02
- Low
- 141.62
- High
- 142.00
- Volume
- 9
- Mudança diária
- 0.50%
- Mudança mensal
- 1.50%
- Mudança de 6 meses
- 23.17%
- Mudança anual
- 16.44%
- Atu.
- 0.3%
- Projeç.
- Prév.
- 0.4%
- Atu.
- 0.2%
- Projeç.
- Prév.
- 0.3%
- Atu.
- 3.0%
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 3.0%
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 0.3%
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 324.368
- Projeç.
- Prév.
- 323.364
- Atu.
-
- Projeç.
- 0.694 milh
- Prév.
- 0.800 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- -1.0%
- Prév.
- 20.5%
- Atu.
- 53.6
- Projeç.
- 55.0
- Prév.
- 55.0
- Atu.
- 50.3
- Projeç.
- 51.2
- Prév.
- 51.2
- Atu.
- 4.6%
- Projeç.
- 4.6%
- Prév.
- 4.6%
- Atu.
- 3.9%
- Projeç.
- 3.7%
- Prév.
- 3.7%
- Atu.
- 420
- Projeç.
- Prév.
- 418
- Atu.
- 550
- Projeç.
- Prév.
- 548
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.