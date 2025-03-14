- Genel bakış
GMF: SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF fiyatı bugün 0.50% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 141.72 ve Yüksek fiyatı olarak 141.72 aralığında işlem gördü.
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
GMF haberleri
Sıkça sorulan sorular
GMF hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF hisse senedi 141.72 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 141.72 - 141.72 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 141.02 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 1 değerine ulaştı. GMF canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF hisse senedi şu anda 141.72 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 16.44% ve USD değerlerini izler. GMF hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
GMF hisse senedi nasıl alınır?
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF hisselerini şu anki 141.72 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 141.72 ve Ask 142.02 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 1 ve günlük değişim oranı 0.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte GMF fiyat hareketlerini takip edin.
GMF hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 100.74 - 142.17 ve mevcut fiyatı 141.72 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 141.72 veya Ask 142.02 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 1.50% ve 6 aylık değişim oranı 23.17% değerlerini karşılaştırır. GMF fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
SPDR(R) S&P(R) EMERGING ASIA PACIFIC ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
SPDR(R) S&P(R) EMERGING ASIA PACIFIC ETF hisse senedi yıllık olarak 142.17 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 100.74 - 142.17). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 141.02 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF performansını takip edin.
SPDR(R) S&P(R) EMERGING ASIA PACIFIC ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
SPDR(R) S&P(R) EMERGING ASIA PACIFIC ETF (GMF) hisse senedi yıllık olarak en düşük 100.74 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 141.72 ve hareket ettiği yıllık aralık 100.74 - 142.17 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki GMF fiyat hareketlerini izleyin.
GMF hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 141.02 ve yıllık değişim oranı 16.44% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 141.02
- Açılış
- 141.72
- Satış
- 141.72
- Alış
- 142.02
- Düşük
- 141.72
- Yüksek
- 141.72
- Hacim
- 1
- Günlük değişim
- 0.50%
- Aylık değişim
- 1.50%
- 6 aylık değişim
- 23.17%
- Yıllık değişim
- 16.44%
- Açıklanan
- 0.3%
- Beklenti
- Önceki
- 0.4%
- Açıklanan
- 0.2%
- Beklenti
- Önceki
- 0.3%
- Açıklanan
- 3.0%
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
- 3.0%
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
- 0.3%
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
- 324.368
- Beklenti
- Önceki
- 323.364
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 0.694 M
- Önceki
- 0.800 M
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -1.0%
- Önceki
- 20.5%
- Açıklanan
- 53.6
- Beklenti
- 55.0
- Önceki
- 55.0
- Açıklanan
- 50.3
- Beklenti
- 51.2
- Önceki
- 51.2
- Açıklanan
- 4.6%
- Beklenti
- 4.6%
- Önceki
- 4.6%
- Açıklanan
- 3.9%
- Beklenti
- 3.7%
- Önceki
- 3.7%
- Açıklanan
- 420
- Beklenti
- Önceki
- 418
- Açıklanan
- 550
- Beklenti
- Önceki
- 548
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki