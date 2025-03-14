GMF hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF hisse senedi 141.72 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 141.72 - 141.72 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 141.02 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 1 değerine ulaştı. GMF canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF hisse senedi şu anda 141.72 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 16.44% ve USD değerlerini izler. GMF hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

GMF hisse senedi nasıl alınır? SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF hisselerini şu anki 141.72 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 141.72 ve Ask 142.02 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 1 ve günlük değişim oranı 0.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte GMF fiyat hareketlerini takip edin.

GMF hisse senedine nasıl yatırım yapılır? SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 100.74 - 142.17 ve mevcut fiyatı 141.72 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 141.72 veya Ask 142.02 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 1.50% ve 6 aylık değişim oranı 23.17% değerlerini karşılaştırır. GMF fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

SPDR(R) S&P(R) EMERGING ASIA PACIFIC ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? SPDR(R) S&P(R) EMERGING ASIA PACIFIC ETF hisse senedi yıllık olarak 142.17 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 100.74 - 142.17). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 141.02 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF performansını takip edin.

SPDR(R) S&P(R) EMERGING ASIA PACIFIC ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? SPDR(R) S&P(R) EMERGING ASIA PACIFIC ETF (GMF) hisse senedi yıllık olarak en düşük 100.74 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 141.72 ve hareket ettiği yıllık aralık 100.74 - 142.17 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki GMF fiyat hareketlerini izleyin.