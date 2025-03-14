- Aperçu
GMF: SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
Le taux de change de GMF a changé de 0.87% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 140.76 et à un maximum de 141.02.
Suivez la dynamique SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action GMF aujourd'hui ?
L'action SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF est cotée à 141.02 aujourd'hui. Elle se négocie dans 140.76 - 141.02, a clôturé hier à 139.81 et son volume d'échange a atteint 7. Le graphique en temps réel du cours de GMF présente ces mises à jour.
L'action SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF verse-t-elle des dividendes ?
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF est actuellement valorisé à 141.02. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 15.87% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de GMF.
Comment acheter des actions GMF ?
Vous pouvez acheter des actions SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF au cours actuel de 141.02. Les ordres sont généralement placés à proximité de 141.02 ou de 141.32, le 7 et le 0.18% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de GMF sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action GMF ?
Investir dans SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 100.74 - 142.17 et le prix actuel 141.02. Beaucoup comparent 1.00% et 22.56% avant de passer des ordres à 141.02 ou 141.32. Consultez le graphique du cours de GMF en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action SPDR(R) S&P(R) EMERGING ASIA PACIFIC ETF ?
Le cours le plus élevé de SPDR(R) S&P(R) EMERGING ASIA PACIFIC ETF l'année dernière était 142.17. Au cours de 100.74 - 142.17, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 139.81 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action SPDR(R) S&P(R) EMERGING ASIA PACIFIC ETF ?
Le cours le plus bas de SPDR(R) S&P(R) EMERGING ASIA PACIFIC ETF (GMF) sur l'année a été 100.74. Sa comparaison avec 141.02 et 100.74 - 142.17 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de GMF sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action GMF a-t-elle été divisée ?
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 139.81 et 15.87% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 139.81
- Ouverture
- 140.76
- Bid
- 141.02
- Ask
- 141.32
- Plus Bas
- 140.76
- Plus Haut
- 141.02
- Volume
- 7
- Changement quotidien
- 0.87%
- Changement Mensuel
- 1.00%
- Changement à 6 Mois
- 22.56%
- Changement Annuel
- 15.87%
- Act
- 0.3%
- Fcst
- Prev
- 0.4%
- Act
- 0.2%
- Fcst
- Prev
- 0.3%
- Act
- 3.0%
- Fcst
- Prev
- Act
- 3.0%
- Fcst
- Prev
- Act
- 0.3%
- Fcst
- Prev
- Act
- 324.368
- Fcst
- Prev
- 323.364
- Act
-
- Fcst
- 0.694 M
- Prev
- 0.800 M
- Act
-
- Fcst
- -1.0%
- Prev
- 20.5%
- Act
- 53.6
- Fcst
- 55.0
- Prev
- 55.0
- Act
- 50.3
- Fcst
- 51.2
- Prev
- 51.2
- Act
- 4.6%
- Fcst
- 4.6%
- Prev
- 4.6%
- Act
- 3.9%
- Fcst
- 3.7%
- Prev
- 3.7%
- Act
- 420
- Fcst
- Prev
- 418
- Act
- 550
- Fcst
- Prev
- 548
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev