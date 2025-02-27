- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DVOL: First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF
Курс DVOL за сегодня изменился на 0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.27, а максимальная — 35.46.
Следите за динамикой First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DVOL
- The U.S. Exceptionalism Mall Map: 'You Are Here'
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- The Eternal Debate Over Valuations
- Myth-Busting The S&P 500 Index In 3 Charts
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- Inflection Points: Rethinking Your Core
- Q2 2025 Equity Market Outlook
- Tariffs And Trade Wars: What Do They Mean For Investors?
- Six Impossible Things Before Breakfast?
- Multi-Asset Positioning In A Trump 2.0 Policy Regime
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DVOL сегодня?
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) сегодня оценивается на уровне 35.36. Инструмент торгуется в пределах 0.34%, вчерашнее закрытие составило 35.24, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DVOL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF?
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF в настоящее время оценивается в 35.36. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.09% и USD. Отслеживайте движения DVOL на графике в реальном времени.
Как купить акции DVOL?
Вы можете купить акции First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) по текущей цене 35.36. Ордера обычно размещаются около 35.36 или 35.66, тогда как 12 и 0.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DVOL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DVOL?
Инвестирование в First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF предполагает учет годового диапазона 31.30 - 36.62 и текущей цены 35.36. Многие сравнивают 1.17% и -0.34% перед размещением ордеров на 35.36 или 35.66. Изучайте ежедневные изменения цены DVOL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF?
Самая высокая цена First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) за последний год составила 36.62. Акции заметно колебались в пределах 31.30 - 36.62, сравнение с 35.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF?
Самая низкая цена First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) за год составила 31.30. Сравнение с текущими 35.36 и 31.30 - 36.62 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DVOL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DVOL?
В прошлом First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.24 и 7.09% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 35.24
- Open
- 35.27
- Bid
- 35.36
- Ask
- 35.66
- Low
- 35.27
- High
- 35.46
- Объем
- 12
- Дневное изменение
- 0.34%
- Месячное изменение
- 1.17%
- 6-месячное изменение
- -0.34%
- Годовое изменение
- 7.09%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8