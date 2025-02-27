КотировкиРазделы
Валюты / DVOL
Назад в Рынок акций США

DVOL: First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

35.36 USD 0.12 (0.34%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DVOL за сегодня изменился на 0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.27, а максимальная — 35.46.

Следите за динамикой First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости DVOL

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DVOL сегодня?

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) сегодня оценивается на уровне 35.36. Инструмент торгуется в пределах 0.34%, вчерашнее закрытие составило 35.24, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DVOL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF?

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF в настоящее время оценивается в 35.36. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.09% и USD. Отслеживайте движения DVOL на графике в реальном времени.

Как купить акции DVOL?

Вы можете купить акции First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) по текущей цене 35.36. Ордера обычно размещаются около 35.36 или 35.66, тогда как 12 и 0.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DVOL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DVOL?

Инвестирование в First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF предполагает учет годового диапазона 31.30 - 36.62 и текущей цены 35.36. Многие сравнивают 1.17% и -0.34% перед размещением ордеров на 35.36 или 35.66. Изучайте ежедневные изменения цены DVOL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF?

Самая высокая цена First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) за последний год составила 36.62. Акции заметно колебались в пределах 31.30 - 36.62, сравнение с 35.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF?

Самая низкая цена First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) за год составила 31.30. Сравнение с текущими 35.36 и 31.30 - 36.62 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DVOL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DVOL?

В прошлом First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.24 и 7.09% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
35.27 35.46
Годовой диапазон
31.30 36.62
Предыдущее закрытие
35.24
Open
35.27
Bid
35.36
Ask
35.66
Low
35.27
High
35.46
Объем
12
Дневное изменение
0.34%
Месячное изменение
1.17%
6-месячное изменение
-0.34%
Годовое изменение
7.09%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8