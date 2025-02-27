CotationsSections
Devises / DVOL
Retour à Actions

DVOL: First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

35.36 USD 0.12 (0.34%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DVOL a changé de 0.34% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 35.27 et à un maximum de 35.46.

Suivez la dynamique First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DVOL Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action DVOL aujourd'hui ?

L'action First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF est cotée à 35.36 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.34%, a clôturé hier à 35.24 et son volume d'échange a atteint 12. Le graphique en temps réel du cours de DVOL présente ces mises à jour.

L'action First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF verse-t-elle des dividendes ?

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF est actuellement valorisé à 35.36. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 7.09% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DVOL.

Comment acheter des actions DVOL ?

Vous pouvez acheter des actions First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF au cours actuel de 35.36. Les ordres sont généralement placés à proximité de 35.36 ou de 35.66, le 12 et le 0.26% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DVOL sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action DVOL ?

Investir dans First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 31.30 - 36.62 et le prix actuel 35.36. Beaucoup comparent 1.17% et -0.34% avant de passer des ordres à 35.36 ou 35.66. Consultez le graphique du cours de DVOL en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF ?

Le cours le plus élevé de First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF l'année dernière était 36.62. Au cours de 31.30 - 36.62, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 35.24 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF ?

Le cours le plus bas de First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) sur l'année a été 31.30. Sa comparaison avec 35.36 et 31.30 - 36.62 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DVOL sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action DVOL a-t-elle été divisée ?

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 35.24 et 7.09% après les opérations sur titres.

Range quotidien
35.27 35.46
Range Annuel
31.30 36.62
Clôture Précédente
35.24
Ouverture
35.27
Bid
35.36
Ask
35.66
Plus Bas
35.27
Plus Haut
35.46
Volume
12
Changement quotidien
0.34%
Changement Mensuel
1.17%
Changement à 6 Mois
-0.34%
Changement Annuel
7.09%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8