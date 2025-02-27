- Aperçu
DVOL: First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF
Le taux de change de DVOL a changé de 0.34% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 35.27 et à un maximum de 35.46.
Suivez la dynamique First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DVOL Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DVOL aujourd'hui ?
L'action First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF est cotée à 35.36 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.34%, a clôturé hier à 35.24 et son volume d'échange a atteint 12. Le graphique en temps réel du cours de DVOL présente ces mises à jour.
L'action First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF verse-t-elle des dividendes ?
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF est actuellement valorisé à 35.36. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 7.09% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DVOL.
Comment acheter des actions DVOL ?
Vous pouvez acheter des actions First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF au cours actuel de 35.36. Les ordres sont généralement placés à proximité de 35.36 ou de 35.66, le 12 et le 0.26% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DVOL sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DVOL ?
Investir dans First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 31.30 - 36.62 et le prix actuel 35.36. Beaucoup comparent 1.17% et -0.34% avant de passer des ordres à 35.36 ou 35.66. Consultez le graphique du cours de DVOL en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF ?
Le cours le plus élevé de First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF l'année dernière était 36.62. Au cours de 31.30 - 36.62, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 35.24 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF ?
Le cours le plus bas de First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) sur l'année a été 31.30. Sa comparaison avec 35.36 et 31.30 - 36.62 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DVOL sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DVOL a-t-elle été divisée ?
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 35.24 et 7.09% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 35.24
- Ouverture
- 35.27
- Bid
- 35.36
- Ask
- 35.66
- Plus Bas
- 35.27
- Plus Haut
- 35.46
- Volume
- 12
- Changement quotidien
- 0.34%
- Changement Mensuel
- 1.17%
- Changement à 6 Mois
- -0.34%
- Changement Annuel
- 7.09%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8