DVOL: First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF
Der Wechselkurs von DVOL hat sich für heute um 0.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.27 bis zu einem Hoch von 35.46 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DVOL News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DVOL heute?
Die Aktie von First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) notiert heute bei 35.46. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.62% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 35.24 und das Handelsvolumen erreichte 30. Das Live-Chart von DVOL zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DVOL Dividenden?
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF wird derzeit mit 35.46 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 7.39% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DVOL zu verfolgen.
Wie kaufe ich DVOL-Aktien?
Sie können Aktien von First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) zum aktuellen Kurs von 35.46 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 35.46 oder 35.76 platziert, während 30 und 0.54% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DVOL auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DVOL-Aktien?
Bei einer Investition in First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF müssen die jährliche Spanne 31.30 - 36.62 und der aktuelle Kurs 35.46 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.46% und -0.06%, bevor sie Orders zu 35.46 oder 35.76 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DVOL.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF?
Der höchste Kurs von First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) im vergangenen Jahr lag bei 36.62. Innerhalb von 31.30 - 36.62 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 35.24 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF?
Der niedrigste Kurs von First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) im Laufe des Jahres betrug 31.30. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 35.46 und der Spanne 31.30 - 36.62 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DVOL live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DVOL statt?
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 35.24 und 7.39% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 35.24
- Eröffnung
- 35.27
- Bid
- 35.46
- Ask
- 35.76
- Tief
- 35.27
- Hoch
- 35.46
- Volumen
- 30
- Tagesänderung
- 0.62%
- Monatsänderung
- 1.46%
- 6-Monatsänderung
- -0.06%
- Jahresänderung
- 7.39%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8