DVOL: First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

35.37 USD 0.13 (0.37%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DVOLの今日の為替レートは、0.37%変化しました。日中、通貨は1あたり35.27の安値と35.46の高値で取引されました。

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

DVOL株の現在の価格は？

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETFの株価は本日35.37です。0.37%内で取引され、前日の終値は35.24、取引量は23に達しました。DVOLのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETFの株は配当を出しますか？

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETFの現在の価格は35.37です。配当方針は会社によりますが、投資家は7.12%やUSDにも注目します。DVOLの動きはライブチャートで確認できます。

DVOL株を買う方法は？

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETFの株は現在35.37で購入可能です。注文は通常35.37または35.67付近で行われ、23や0.28%が市場の動きを示します。DVOLの最新情報はライブチャートで確認できます。

DVOL株に投資する方法は？

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETFへの投資では、年間の値幅31.30 - 36.62と現在の35.37を考慮します。注文は多くの場合35.37や35.67で行われる前に、1.20%や-0.31%と比較されます。DVOLの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETFの株の最高値は？

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETFの過去1年の最高値は36.62でした。31.30 - 36.62内で株価は大きく変動し、35.24と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETFの株の最低値は？

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF(DVOL)の年間最安値は31.30でした。現在の35.37や31.30 - 36.62と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DVOLの動きはライブチャートで確認できます。

DVOLの株式分割はいつ行われましたか？

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、35.24、7.12%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
35.27 35.46
1年のレンジ
31.30 36.62
以前の終値
35.24
始値
35.27
買値
35.37
買値
35.67
安値
35.27
高値
35.46
出来高
23
1日の変化
0.37%
1ヶ月の変化
1.20%
6ヶ月の変化
-0.31%
1年の変化
7.12%
