DVOL: First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF
今日DVOL汇率已更改0.37%。当日，交易品种以低点35.27和高点35.46进行交易。
关注First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
DVOL新闻
常见问题解答
DVOL股票今天的价格是多少？
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF股票今天的定价为35.37。它在0.37%范围内交易，昨天的收盘价为35.24，交易量达到23。DVOL的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF股票是否支付股息？
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF目前的价值为35.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.12%和USD。实时查看图表以跟踪DVOL走势。
如何购买DVOL股票？
您可以以35.37的当前价格购买First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF股票。订单通常设置在35.37或35.67附近，而23和0.28%显示市场活动。立即关注DVOL的实时图表更新。
如何投资DVOL股票？
投资First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF需要考虑年度范围31.30 - 36.62和当前价格35.37。许多人在以35.37或35.67下订单之前，会比较1.20%和。实时查看DVOL价格图表，了解每日变化。
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF的最高价格是36.62。在31.30 - 36.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF的绩效。
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF股票的最低价格是多少？
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF（DVOL）的最低价格为31.30。将其与当前的35.37和31.30 - 36.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DVOL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DVOL股票是什么时候拆分的？
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.24和7.12%中可见。
- 前一天收盘价
- 35.24
- 开盘价
- 35.27
- 卖价
- 35.37
- 买价
- 35.67
- 最低价
- 35.27
- 最高价
- 35.46
- 交易量
- 23
- 日变化
- 0.37%
- 月变化
- 1.20%
- 6个月变化
- -0.31%
- 年变化
- 7.12%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8