DVOL: First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

35.37 USD 0.13 (0.37%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DVOL汇率已更改0.37%。当日，交易品种以低点35.27和高点35.46进行交易。

关注First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

DVOL新闻

常见问题解答

DVOL股票今天的价格是多少？

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF股票今天的定价为35.37。它在0.37%范围内交易，昨天的收盘价为35.24，交易量达到23。DVOL的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF股票是否支付股息？

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF目前的价值为35.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.12%和USD。实时查看图表以跟踪DVOL走势。

如何购买DVOL股票？

您可以以35.37的当前价格购买First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF股票。订单通常设置在35.37或35.67附近，而23和0.28%显示市场活动。立即关注DVOL的实时图表更新。

如何投资DVOL股票？

投资First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF需要考虑年度范围31.30 - 36.62和当前价格35.37。许多人在以35.37或35.67下订单之前，会比较1.20%和。实时查看DVOL价格图表，了解每日变化。

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF的最高价格是36.62。在31.30 - 36.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF的绩效。

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF股票的最低价格是多少？

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF（DVOL）的最低价格为31.30。将其与当前的35.37和31.30 - 36.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DVOL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DVOL股票是什么时候拆分的？

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.24和7.12%中可见。

日范围
35.27 35.46
年范围
31.30 36.62
前一天收盘价
35.24
开盘价
35.27
卖价
35.37
买价
35.67
最低价
35.27
最高价
35.46
交易量
23
日变化
0.37%
月变化
1.20%
6个月变化
-0.31%
年变化
7.12%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8