DVOL: First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

35.37 USD 0.13 (0.37%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de DVOL de hoy ha cambiado un 0.37%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 35.27, mientras que el máximo ha alcanzado 35.46.

Siga la dinámica de la pareja de divisas First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de DVOL hoy?

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) se evalúa hoy en 35.37. El instrumento se negocia dentro de 0.37%; el cierre de ayer ha sido 35.24 y el volumen comercial ha alcanzado 23. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DVOL en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF?

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF se evalúa actualmente en 35.37. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 7.12% y USD. Monitoree los movimientos de DVOL en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de DVOL?

Puede comprar acciones de First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) al precio actual de 35.37. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 35.37 o 35.67, mientras que 23 y 0.28% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DVOL en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de DVOL?

Invertir en First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF implica tener en cuenta el rango anual 31.30 - 36.62 y el precio actual 35.37. Muchos comparan 1.20% y -0.31% antes de colocar órdenes en 35.37 o 35.67. Estudie los cambios diarios de precios de DVOL en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF?

El precio más alto de First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) en el último año ha sido 36.62. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 31.30 - 36.62, una comparación con 35.24 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF?

El precio más bajo de First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) para el año ha sido 31.30. La comparación con los actuales 35.37 y 31.30 - 36.62 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DVOL en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DVOL?

En el pasado, First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 35.24 y 7.12% después de las acciones corporativas.

Rango diario
35.27 35.46
Rango anual
31.30 36.62
Cierres anteriores
35.24
Open
35.27
Bid
35.37
Ask
35.67
Low
35.27
High
35.46
Volumen
23
Cambio diario
0.37%
Cambio mensual
1.20%
Cambio a 6 meses
-0.31%
Cambio anual
7.12%
