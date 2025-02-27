QuotazioniSezioni
DVOL: First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

35.36 USD 0.12 (0.34%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DVOL ha avuto una variazione del 0.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 35.27 e ad un massimo di 35.46.

Segui le dinamiche di First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

DVOL News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DVOL oggi?

Oggi le azioni First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF sono prezzate a 35.36. Viene scambiato all'interno di 0.34%, la chiusura di ieri è stata 35.24 e il volume degli scambi ha raggiunto 12. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DVOL mostra questi aggiornamenti.

Le azioni First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF pagano dividendi?

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF è attualmente valutato a 35.36. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 7.09% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DVOL.

Come acquistare azioni DVOL?

Puoi acquistare azioni First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF al prezzo attuale di 35.36. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 35.36 o 35.66, mentre 12 e 0.26% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DVOL sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DVOL?

Investire in First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF implica considerare l'intervallo annuale 31.30 - 36.62 e il prezzo attuale 35.36. Molti confrontano 1.17% e -0.34% prima di effettuare ordini su 35.36 o 35.66. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DVOL con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF?

Il prezzo massimo di First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF nell'ultimo anno è stato 36.62. All'interno di 31.30 - 36.62, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 35.24 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF?

Il prezzo più basso di First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) nel corso dell'anno è stato 31.30. Confrontandolo con gli attuali 35.36 e 31.30 - 36.62 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DVOL muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DVOL?

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 35.24 e 7.09%.

Intervallo Giornaliero
35.27 35.46
Intervallo Annuale
31.30 36.62
Chiusura Precedente
35.24
Apertura
35.27
Bid
35.36
Ask
35.66
Minimo
35.27
Massimo
35.46
Volume
12
Variazione giornaliera
0.34%
Variazione Mensile
1.17%
Variazione Semestrale
-0.34%
Variazione Annuale
7.09%
