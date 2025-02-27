- Panoramica
DVOL: First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF
Il tasso di cambio DVOL ha avuto una variazione del 0.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 35.27 e ad un massimo di 35.46.
Segui le dinamiche di First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
DVOL News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DVOL oggi?
Oggi le azioni First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF sono prezzate a 35.36. Viene scambiato all'interno di 0.34%, la chiusura di ieri è stata 35.24 e il volume degli scambi ha raggiunto 12. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DVOL mostra questi aggiornamenti.
Le azioni First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF pagano dividendi?
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF è attualmente valutato a 35.36. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 7.09% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DVOL.
Come acquistare azioni DVOL?
Puoi acquistare azioni First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF al prezzo attuale di 35.36. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 35.36 o 35.66, mentre 12 e 0.26% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DVOL sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DVOL?
Investire in First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF implica considerare l'intervallo annuale 31.30 - 36.62 e il prezzo attuale 35.36. Molti confrontano 1.17% e -0.34% prima di effettuare ordini su 35.36 o 35.66. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DVOL con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF?
Il prezzo massimo di First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF nell'ultimo anno è stato 36.62. All'interno di 31.30 - 36.62, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 35.24 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF?
Il prezzo più basso di First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) nel corso dell'anno è stato 31.30. Confrontandolo con gli attuali 35.36 e 31.30 - 36.62 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DVOL muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DVOL?
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 35.24 e 7.09%.
- Chiusura Precedente
- 35.24
- Apertura
- 35.27
- Bid
- 35.36
- Ask
- 35.66
- Minimo
- 35.27
- Massimo
- 35.46
- Volume
- 12
- Variazione giornaliera
- 0.34%
- Variazione Mensile
- 1.17%
- Variazione Semestrale
- -0.34%
- Variazione Annuale
- 7.09%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8