- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
DVOL: First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF
A taxa do DVOL para hoje mudou para 0.62%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 35.27 e o mais alto foi 35.46.
Veja a dinâmica do par de moedas First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DVOL Notícias
- The U.S. Exceptionalism Mall Map: 'You Are Here'
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- The Eternal Debate Over Valuations
- Myth-Busting The S&P 500 Index In 3 Charts
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- Inflection Points: Rethinking Your Core
- Q2 2025 Equity Market Outlook
- Tariffs And Trade Wars: What Do They Mean For Investors?
- Six Impossible Things Before Breakfast?
- Multi-Asset Positioning In A Trump 2.0 Policy Regime
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DVOL hoje?
Hoje First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) está avaliado em 35.46. O instrumento é negociado dentro de 0.62%, o fechamento de ontem foi 35.24, e o volume de negociação atingiu 30. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DVOL em tempo real.
As ações de First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF pagam dividendos?
Atualmente First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF está avaliado em 35.46. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 7.39% e USD. Monitore os movimentos de DVOL no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DVOL?
Você pode comprar ações de First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) pelo preço atual 35.46. Ordens geralmente são executadas perto de 35.46 ou 35.76, enquanto 30 e 0.54% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DVOL no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DVOL?
Investir em First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF envolve considerar a faixa anual 31.30 - 36.62 e o preço atual 35.46. Muitos comparam 1.46% e -0.06% antes de enviar ordens em 35.46 ou 35.76. Estude as mudanças diárias de preço de DVOL no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF?
O maior preço de First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) no último ano foi 36.62. As ações oscilaram bastante dentro de 31.30 - 36.62, e a comparação com 35.24 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF?
O menor preço de First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) no ano foi 31.30. A comparação com o preço atual 35.46 e 31.30 - 36.62 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DVOL em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DVOL?
No passado First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 35.24 e 7.39% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 35.24
- Open
- 35.27
- Bid
- 35.46
- Ask
- 35.76
- Low
- 35.27
- High
- 35.46
- Volume
- 30
- Mudança diária
- 0.62%
- Mudança mensal
- 1.46%
- Mudança de 6 meses
- -0.06%
- Mudança anual
- 7.39%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8