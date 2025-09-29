КотировкиРазделы
Валюты / DUK-PA
DUK-PA: Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a

25.01 USD 0.06 (0.24%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DUK-PA за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.00, а максимальная — 25.14.

Следите за динамикой Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DUK-PA сегодня?

Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a (DUK-PA) сегодня оценивается на уровне 25.01. Инструмент торгуется в пределах -0.24%, вчерашнее закрытие составило 25.07, а торговый объем достиг 27. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DUK-PA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a ?

Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a в настоящее время оценивается в 25.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.17% и USD. Отслеживайте движения DUK-PA на графике в реальном времени.

Как купить акции DUK-PA?

Вы можете купить акции Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a (DUK-PA) по текущей цене 25.01. Ордера обычно размещаются около 25.01 или 25.31, тогда как 27 и -0.52% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DUK-PA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DUK-PA?

Инвестирование в Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a предполагает учет годового диапазона 24.25 - 25.39 и текущей цены 25.01. Многие сравнивают 1.46% и 1.17% перед размещением ордеров на 25.01 или 25.31. Изучайте ежедневные изменения цены DUK-PA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Duke Energy CORP?

Самая высокая цена Duke Energy CORP (DUK-PA) за последний год составила 25.39. Акции заметно колебались в пределах 24.25 - 25.39, сравнение с 25.07 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Duke Energy CORP?

Самая низкая цена Duke Energy CORP (DUK-PA) за год составила 24.25. Сравнение с текущими 25.01 и 24.25 - 25.39 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DUK-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DUK-PA?

В прошлом Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.07 и 1.17% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.00 25.14
Годовой диапазон
24.25 25.39
Предыдущее закрытие
25.07
Open
25.14
Bid
25.01
Ask
25.31
Low
25.00
High
25.14
Объем
27
Дневное изменение
-0.24%
Месячное изменение
1.46%
6-месячное изменение
1.17%
Годовое изменение
1.17%
