- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DUK-PA: Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a
Курс DUK-PA за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.00, а максимальная — 25.14.
Следите за динамикой Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DUK-PA сегодня?
Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a (DUK-PA) сегодня оценивается на уровне 25.01. Инструмент торгуется в пределах -0.24%, вчерашнее закрытие составило 25.07, а торговый объем достиг 27. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DUK-PA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a ?
Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a в настоящее время оценивается в 25.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.17% и USD. Отслеживайте движения DUK-PA на графике в реальном времени.
Как купить акции DUK-PA?
Вы можете купить акции Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a (DUK-PA) по текущей цене 25.01. Ордера обычно размещаются около 25.01 или 25.31, тогда как 27 и -0.52% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DUK-PA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DUK-PA?
Инвестирование в Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a предполагает учет годового диапазона 24.25 - 25.39 и текущей цены 25.01. Многие сравнивают 1.46% и 1.17% перед размещением ордеров на 25.01 или 25.31. Изучайте ежедневные изменения цены DUK-PA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Duke Energy CORP?
Самая высокая цена Duke Energy CORP (DUK-PA) за последний год составила 25.39. Акции заметно колебались в пределах 24.25 - 25.39, сравнение с 25.07 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Duke Energy CORP?
Самая низкая цена Duke Energy CORP (DUK-PA) за год составила 24.25. Сравнение с текущими 25.01 и 24.25 - 25.39 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DUK-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DUK-PA?
В прошлом Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.07 и 1.17% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.07
- Open
- 25.14
- Bid
- 25.01
- Ask
- 25.31
- Low
- 25.00
- High
- 25.14
- Объем
- 27
- Дневное изменение
- -0.24%
- Месячное изменение
- 1.46%
- 6-месячное изменение
- 1.17%
- Годовое изменение
- 1.17%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%