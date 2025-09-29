- Panorámica
DUK-PA: Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a
El tipo de cambio de DUK-PA de hoy ha cambiado un -0.36%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.98, mientras que el máximo ha alcanzado 25.14.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a . El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DUK-PA hoy?
Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a (DUK-PA) se evalúa hoy en 24.98. El instrumento se negocia dentro de -0.36%; el cierre de ayer ha sido 25.07 y el volumen comercial ha alcanzado 43. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DUK-PA en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a ?
Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a se evalúa actualmente en 24.98. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 1.05% y USD. Monitoree los movimientos de DUK-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DUK-PA?
Puede comprar acciones de Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a (DUK-PA) al precio actual de 24.98. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 24.98 o 25.28, mientras que 43 y -0.64% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DUK-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DUK-PA?
Invertir en Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a implica tener en cuenta el rango anual 24.25 - 25.39 y el precio actual 24.98. Muchos comparan 1.34% y 1.05% antes de colocar órdenes en 24.98 o 25.28. Estudie los cambios diarios de precios de DUK-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Duke Energy CORP?
El precio más alto de Duke Energy CORP (DUK-PA) en el último año ha sido 25.39. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 24.25 - 25.39, una comparación con 25.07 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Duke Energy CORP?
El precio más bajo de Duke Energy CORP (DUK-PA) para el año ha sido 24.25. La comparación con los actuales 24.98 y 24.25 - 25.39 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DUK-PA en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DUK-PA?
En el pasado, Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 25.07 y 1.05% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 25.07
- Open
- 25.14
- Bid
- 24.98
- Ask
- 25.28
- Low
- 24.98
- High
- 25.14
- Volumen
- 43
- Cambio diario
- -0.36%
- Cambio mensual
- 1.34%
- Cambio a 6 meses
- 1.05%
- Cambio anual
- 1.05%
