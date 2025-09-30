- Panoramica
DUK-PA: Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a
Il tasso di cambio DUK-PA ha avuto una variazione del -0.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.98 e ad un massimo di 25.14.
Segui le dinamiche di Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DUK-PA oggi?
Oggi le azioni Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a sono prezzate a 24.98. Viene scambiato all'interno di -0.36%, la chiusura di ieri è stata 25.07 e il volume degli scambi ha raggiunto 43. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DUK-PA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a pagano dividendi?
Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a è attualmente valutato a 24.98. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.05% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DUK-PA.
Come acquistare azioni DUK-PA?
Puoi acquistare azioni Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a al prezzo attuale di 24.98. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 24.98 o 25.28, mentre 43 e -0.64% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DUK-PA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DUK-PA?
Investire in Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a implica considerare l'intervallo annuale 24.25 - 25.39 e il prezzo attuale 24.98. Molti confrontano 1.34% e 1.05% prima di effettuare ordini su 24.98 o 25.28. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DUK-PA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Duke Energy CORP?
Il prezzo massimo di Duke Energy CORP nell'ultimo anno è stato 25.39. All'interno di 24.25 - 25.39, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.07 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Duke Energy CORP?
Il prezzo più basso di Duke Energy CORP (DUK-PA) nel corso dell'anno è stato 24.25. Confrontandolo con gli attuali 24.98 e 24.25 - 25.39 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DUK-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DUK-PA?
Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.07 e 1.05%.
- Chiusura Precedente
- 25.07
- Apertura
- 25.14
- Bid
- 24.98
- Ask
- 25.28
- Minimo
- 24.98
- Massimo
- 25.14
- Volume
- 43
- Variazione giornaliera
- -0.36%
- Variazione Mensile
- 1.34%
- Variazione Semestrale
- 1.05%
- Variazione Annuale
- 1.05%
