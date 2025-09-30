QuotazioniSezioni
Valute / DUK-PA
Tornare a Azioni

DUK-PA: Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a

24.98 USD 0.09 (0.36%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DUK-PA ha avuto una variazione del -0.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.98 e ad un massimo di 25.14.

Segui le dinamiche di Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DUK-PA oggi?

Oggi le azioni Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a sono prezzate a 24.98. Viene scambiato all'interno di -0.36%, la chiusura di ieri è stata 25.07 e il volume degli scambi ha raggiunto 43. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DUK-PA mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a pagano dividendi?

Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a è attualmente valutato a 24.98. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.05% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DUK-PA.

Come acquistare azioni DUK-PA?

Puoi acquistare azioni Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a al prezzo attuale di 24.98. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 24.98 o 25.28, mentre 43 e -0.64% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DUK-PA sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DUK-PA?

Investire in Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a implica considerare l'intervallo annuale 24.25 - 25.39 e il prezzo attuale 24.98. Molti confrontano 1.34% e 1.05% prima di effettuare ordini su 24.98 o 25.28. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DUK-PA con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Duke Energy CORP?

Il prezzo massimo di Duke Energy CORP nell'ultimo anno è stato 25.39. All'interno di 24.25 - 25.39, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.07 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Duke Energy CORP?

Il prezzo più basso di Duke Energy CORP (DUK-PA) nel corso dell'anno è stato 24.25. Confrontandolo con gli attuali 24.98 e 24.25 - 25.39 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DUK-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DUK-PA?

Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.07 e 1.05%.

Intervallo Giornaliero
24.98 25.14
Intervallo Annuale
24.25 25.39
Chiusura Precedente
25.07
Apertura
25.14
Bid
24.98
Ask
25.28
Minimo
24.98
Massimo
25.14
Volume
43
Variazione giornaliera
-0.36%
Variazione Mensile
1.34%
Variazione Semestrale
1.05%
Variazione Annuale
1.05%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4