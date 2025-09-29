DUK-PA股票今天的价格是多少？ Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a 股票今天的定价为24.98。它在-0.36%范围内交易，昨天的收盘价为25.07，交易量达到43。DUK-PA的实时价格图表显示了这些更新。

Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a 股票是否支付股息？ Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a 目前的价值为24.98。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.05%和USD。实时查看图表以跟踪DUK-PA走势。

如何购买DUK-PA股票？ 您可以以24.98的当前价格购买Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a 股票。订单通常设置在24.98或25.28附近，而43和-0.64%显示市场活动。立即关注DUK-PA的实时图表更新。

如何投资DUK-PA股票？ 投资Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a 需要考虑年度范围24.25 - 25.39和当前价格24.98。许多人在以24.98或25.28下订单之前，会比较1.34%和。实时查看DUK-PA价格图表，了解每日变化。

Duke Energy CORP股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Duke Energy CORP的最高价格是25.39。在24.25 - 25.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a 的绩效。

Duke Energy CORP股票的最低价格是多少？ Duke Energy CORP（DUK-PA）的最低价格为24.25。将其与当前的24.98和24.25 - 25.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DUK-PA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。