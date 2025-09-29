报价部分
DUK-PA: Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a

24.98 USD 0.09 (0.36%)
版块: 公用事业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DUK-PA汇率已更改-0.36%。当日，交易品种以低点24.98和高点25.14进行交易。

关注Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a 动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

DUK-PA股票今天的价格是多少？

Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a 股票今天的定价为24.98。它在-0.36%范围内交易，昨天的收盘价为25.07，交易量达到43。DUK-PA的实时价格图表显示了这些更新。

Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a 股票是否支付股息？

Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a 目前的价值为24.98。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.05%和USD。实时查看图表以跟踪DUK-PA走势。

如何购买DUK-PA股票？

您可以以24.98的当前价格购买Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a 股票。订单通常设置在24.98或25.28附近，而43和-0.64%显示市场活动。立即关注DUK-PA的实时图表更新。

如何投资DUK-PA股票？

投资Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a 需要考虑年度范围24.25 - 25.39和当前价格24.98。许多人在以24.98或25.28下订单之前，会比较1.34%和。实时查看DUK-PA价格图表，了解每日变化。

Duke Energy CORP股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Duke Energy CORP的最高价格是25.39。在24.25 - 25.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a 的绩效。

Duke Energy CORP股票的最低价格是多少？

Duke Energy CORP（DUK-PA）的最低价格为24.25。将其与当前的24.98和24.25 - 25.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DUK-PA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DUK-PA股票是什么时候拆分的？

Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a 历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.07和1.05%中可见。

日范围
24.98 25.14
年范围
24.25 25.39
前一天收盘价
25.07
开盘价
25.14
卖价
24.98
买价
25.28
最低价
24.98
最高价
25.14
交易量
43
日变化
-0.36%
月变化
1.34%
6个月变化
1.05%
年变化
1.05%
