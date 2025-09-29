DUK-PA: Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a
今日DUK-PA汇率已更改-0.36%。当日，交易品种以低点24.98和高点25.14进行交易。
关注Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a 动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
DUK-PA股票今天的价格是多少？
Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a 股票今天的定价为24.98。它在-0.36%范围内交易，昨天的收盘价为25.07，交易量达到43。DUK-PA的实时价格图表显示了这些更新。
Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a 股票是否支付股息？
Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a 目前的价值为24.98。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.05%和USD。实时查看图表以跟踪DUK-PA走势。
如何购买DUK-PA股票？
您可以以24.98的当前价格购买Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a 股票。订单通常设置在24.98或25.28附近，而43和-0.64%显示市场活动。立即关注DUK-PA的实时图表更新。
如何投资DUK-PA股票？
投资Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a 需要考虑年度范围24.25 - 25.39和当前价格24.98。许多人在以24.98或25.28下订单之前，会比较1.34%和。实时查看DUK-PA价格图表，了解每日变化。
Duke Energy CORP股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Duke Energy CORP的最高价格是25.39。在24.25 - 25.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a 的绩效。
Duke Energy CORP股票的最低价格是多少？
Duke Energy CORP（DUK-PA）的最低价格为24.25。将其与当前的24.98和24.25 - 25.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DUK-PA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DUK-PA股票是什么时候拆分的？
Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a 历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.07和1.05%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.07
- 开盘价
- 25.14
- 卖价
- 24.98
- 买价
- 25.28
- 最低价
- 24.98
- 最高价
- 25.14
- 交易量
- 43
- 日变化
- -0.36%
- 月变化
- 1.34%
- 6个月变化
- 1.05%
- 年变化
- 1.05%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值