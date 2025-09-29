- 概要
DUK-PA: Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a
DUK-PAの今日の為替レートは、-0.36%変化しました。日中、通貨は1あたり24.98の安値と25.14の高値で取引されました。
Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
DUK-PA株の現在の価格は？
Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a の株価は本日24.98です。-0.36%内で取引され、前日の終値は25.07、取引量は43に達しました。DUK-PAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a の株は配当を出しますか？
Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a の現在の価格は24.98です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.05%やUSDにも注目します。DUK-PAの動きはライブチャートで確認できます。
DUK-PA株を買う方法は？
Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a の株は現在24.98で購入可能です。注文は通常24.98または25.28付近で行われ、43や-0.64%が市場の動きを示します。DUK-PAの最新情報はライブチャートで確認できます。
DUK-PA株に投資する方法は？
Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a への投資では、年間の値幅24.25 - 25.39と現在の24.98を考慮します。注文は多くの場合24.98や25.28で行われる前に、1.34%や1.05%と比較されます。DUK-PAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Duke Energy CORPの株の最高値は？
Duke Energy CORPの過去1年の最高値は25.39でした。24.25 - 25.39内で株価は大きく変動し、25.07と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Duke Energy CORPの株の最低値は？
Duke Energy CORP(DUK-PA)の年間最安値は24.25でした。現在の24.98や24.25 - 25.39と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DUK-PAの動きはライブチャートで確認できます。
DUK-PAの株式分割はいつ行われましたか？
Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.07、1.05%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 25.07
- 始値
- 25.14
- 買値
- 24.98
- 買値
- 25.28
- 安値
- 24.98
- 高値
- 25.14
- 出来高
- 43
- 1日の変化
- -0.36%
- 1ヶ月の変化
- 1.34%
- 6ヶ月の変化
- 1.05%
- 1年の変化
- 1.05%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前