Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a の現在の価格は24.98です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.05%やUSDにも注目します。DUK-PAの動きはライブチャートで確認できます。

Duke Energy CORPの株の最低値は？

Duke Energy CORP(DUK-PA)の年間最安値は24.25でした。現在の24.98や24.25 - 25.39と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DUK-PAの動きはライブチャートで確認できます。