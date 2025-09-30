- Übersicht
DUK-PA: Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a
Der Wechselkurs von DUK-PA hat sich für heute um -0.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.98 bis zu einem Hoch von 25.14 gehandelt.
Verfolgen Sie die Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DUK-PA heute?
Die Aktie von Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a (DUK-PA) notiert heute bei 24.98. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.36% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.07 und das Handelsvolumen erreichte 43. Das Live-Chart von DUK-PA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DUK-PA Dividenden?
Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a wird derzeit mit 24.98 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.05% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DUK-PA zu verfolgen.
Wie kaufe ich DUK-PA-Aktien?
Sie können Aktien von Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a (DUK-PA) zum aktuellen Kurs von 24.98 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 24.98 oder 25.28 platziert, während 43 und -0.64% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DUK-PA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DUK-PA-Aktien?
Bei einer Investition in Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a müssen die jährliche Spanne 24.25 - 25.39 und der aktuelle Kurs 24.98 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.34% und 1.05%, bevor sie Orders zu 24.98 oder 25.28 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DUK-PA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Duke Energy CORP?
Der höchste Kurs von Duke Energy CORP (DUK-PA) im vergangenen Jahr lag bei 25.39. Innerhalb von 24.25 - 25.39 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.07 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Duke Energy CORP?
Der niedrigste Kurs von Duke Energy CORP (DUK-PA) im Laufe des Jahres betrug 24.25. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 24.98 und der Spanne 24.25 - 25.39 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DUK-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DUK-PA statt?
Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.07 und 1.05% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.07
- Eröffnung
- 25.14
- Bid
- 24.98
- Ask
- 25.28
- Tief
- 24.98
- Hoch
- 25.14
- Volumen
- 43
- Tagesänderung
- -0.36%
- Monatsänderung
- 1.34%
- 6-Monatsänderung
- 1.05%
- Jahresänderung
- 1.05%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4