DUK-PA: Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a

24.98 USD 0.09 (0.36%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DUK-PA hat sich für heute um -0.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.98 bis zu einem Hoch von 25.14 gehandelt.

Verfolgen Sie die Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von DUK-PA heute?

Die Aktie von Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a (DUK-PA) notiert heute bei 24.98. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.36% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.07 und das Handelsvolumen erreichte 43. Das Live-Chart von DUK-PA zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie DUK-PA Dividenden?

Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a wird derzeit mit 24.98 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.05% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DUK-PA zu verfolgen.

Wie kaufe ich DUK-PA-Aktien?

Sie können Aktien von Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a (DUK-PA) zum aktuellen Kurs von 24.98 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 24.98 oder 25.28 platziert, während 43 und -0.64% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DUK-PA auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in DUK-PA-Aktien?

Bei einer Investition in Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a müssen die jährliche Spanne 24.25 - 25.39 und der aktuelle Kurs 24.98 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.34% und 1.05%, bevor sie Orders zu 24.98 oder 25.28 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DUK-PA.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Duke Energy CORP?

Der höchste Kurs von Duke Energy CORP (DUK-PA) im vergangenen Jahr lag bei 25.39. Innerhalb von 24.25 - 25.39 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.07 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Duke Energy CORP?

Der niedrigste Kurs von Duke Energy CORP (DUK-PA) im Laufe des Jahres betrug 24.25. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 24.98 und der Spanne 24.25 - 25.39 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DUK-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von DUK-PA statt?

Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.07 und 1.05% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
24.98 25.14
Jahresspanne
24.25 25.39
Vorheriger Schlusskurs
25.07
Eröffnung
25.14
Bid
24.98
Ask
25.28
Tief
24.98
Hoch
25.14
Volumen
43
Tagesänderung
-0.36%
Monatsänderung
1.34%
6-Monatsänderung
1.05%
Jahresänderung
1.05%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4