DUK-PA: Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a
Le taux de change de DUK-PA a changé de -0.36% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.98 et à un maximum de 25.14.
Suivez la dynamique Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DUK-PA aujourd'hui ?
L'action Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a est cotée à 24.98 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.36%, a clôturé hier à 25.07 et son volume d'échange a atteint 43. Le graphique en temps réel du cours de DUK-PA présente ces mises à jour.
L'action Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a verse-t-elle des dividendes ?
Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a est actuellement valorisé à 24.98. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 1.05% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DUK-PA.
Comment acheter des actions DUK-PA ?
Vous pouvez acheter des actions Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a au cours actuel de 24.98. Les ordres sont généralement placés à proximité de 24.98 ou de 25.28, le 43 et le -0.64% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DUK-PA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DUK-PA ?
Investir dans Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a implique de prendre en compte la fourchette annuelle 24.25 - 25.39 et le prix actuel 24.98. Beaucoup comparent 1.34% et 1.05% avant de passer des ordres à 24.98 ou 25.28. Consultez le graphique du cours de DUK-PA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Duke Energy CORP ?
Le cours le plus élevé de Duke Energy CORP l'année dernière était 25.39. Au cours de 24.25 - 25.39, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 25.07 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Duke Energy CORP ?
Le cours le plus bas de Duke Energy CORP (DUK-PA) sur l'année a été 24.25. Sa comparaison avec 24.98 et 24.25 - 25.39 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DUK-PA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DUK-PA a-t-elle été divisée ?
Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 25.07 et 1.05% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 25.07
- Ouverture
- 25.14
- Bid
- 24.98
- Ask
- 25.28
- Plus Bas
- 24.98
- Plus Haut
- 25.14
- Volume
- 43
- Changement quotidien
- -0.36%
- Changement Mensuel
- 1.34%
- Changement à 6 Mois
- 1.05%
- Changement Annuel
- 1.05%
