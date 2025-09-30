- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
DUK-PA: Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a
A taxa do DUK-PA para hoje mudou para -0.36%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.98 e o mais alto foi 25.14.
Veja a dinâmica do par de moedas Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DUK-PA hoje?
Hoje Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a (DUK-PA) está avaliado em 24.98. O instrumento é negociado dentro de -0.36%, o fechamento de ontem foi 25.07, e o volume de negociação atingiu 43. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DUK-PA em tempo real.
As ações de Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a pagam dividendos?
Atualmente Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a está avaliado em 24.98. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.05% e USD. Monitore os movimentos de DUK-PA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DUK-PA?
Você pode comprar ações de Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a (DUK-PA) pelo preço atual 24.98. Ordens geralmente são executadas perto de 24.98 ou 25.28, enquanto 43 e -0.64% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DUK-PA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DUK-PA?
Investir em Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a envolve considerar a faixa anual 24.25 - 25.39 e o preço atual 24.98. Muitos comparam 1.34% e 1.05% antes de enviar ordens em 24.98 ou 25.28. Estude as mudanças diárias de preço de DUK-PA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Duke Energy CORP?
O maior preço de Duke Energy CORP (DUK-PA) no último ano foi 25.39. As ações oscilaram bastante dentro de 24.25 - 25.39, e a comparação com 25.07 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Duke Energy CORP?
O menor preço de Duke Energy CORP (DUK-PA) no ano foi 24.25. A comparação com o preço atual 24.98 e 24.25 - 25.39 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DUK-PA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DUK-PA?
No passado Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.07 e 1.05% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.07
- Open
- 25.14
- Bid
- 24.98
- Ask
- 25.28
- Low
- 24.98
- High
- 25.14
- Volume
- 43
- Mudança diária
- -0.36%
- Mudança mensal
- 1.34%
- Mudança de 6 meses
- 1.05%
- Mudança anual
- 1.05%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4