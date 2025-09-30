CotaçõesSeções
Moedas / DUK-PA
Voltar para Ações

DUK-PA: Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a

24.98 USD 0.09 (0.36%)
Setor: Serviços públicos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do DUK-PA para hoje mudou para -0.36%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.98 e o mais alto foi 25.14.

Veja a dinâmica do par de moedas Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de DUK-PA hoje?

Hoje Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a (DUK-PA) está avaliado em 24.98. O instrumento é negociado dentro de -0.36%, o fechamento de ontem foi 25.07, e o volume de negociação atingiu 43. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DUK-PA em tempo real.

As ações de Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a pagam dividendos?

Atualmente Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a está avaliado em 24.98. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.05% e USD. Monitore os movimentos de DUK-PA no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de DUK-PA?

Você pode comprar ações de Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a (DUK-PA) pelo preço atual 24.98. Ordens geralmente são executadas perto de 24.98 ou 25.28, enquanto 43 e -0.64% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DUK-PA no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de DUK-PA?

Investir em Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a envolve considerar a faixa anual 24.25 - 25.39 e o preço atual 24.98. Muitos comparam 1.34% e 1.05% antes de enviar ordens em 24.98 ou 25.28. Estude as mudanças diárias de preço de DUK-PA no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Duke Energy CORP?

O maior preço de Duke Energy CORP (DUK-PA) no último ano foi 25.39. As ações oscilaram bastante dentro de 24.25 - 25.39, e a comparação com 25.07 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Duke Energy CORP?

O menor preço de Duke Energy CORP (DUK-PA) no ano foi 24.25. A comparação com o preço atual 24.98 e 24.25 - 25.39 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DUK-PA em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de DUK-PA?

No passado Duke Energy Corporation Depositary Shares, each representing a passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.07 e 1.05% após os eventos corporativos.

Faixa diária
24.98 25.14
Faixa anual
24.25 25.39
Fechamento anterior
25.07
Open
25.14
Bid
24.98
Ask
25.28
Low
24.98
High
25.14
Volume
43
Mudança diária
-0.36%
Mudança mensal
1.34%
Mudança de 6 meses
1.05%
Mudança anual
1.05%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4