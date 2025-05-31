КотировкиРазделы
Валюты / DGRW
DGRW: WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

89.14 USD 0.21 (0.24%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DGRW за сегодня изменился на 0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 88.76, а максимальная — 89.24.

Следите за динамикой WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
88.76 89.24
Годовой диапазон
69.84 89.32
Предыдущее закрытие
88.93
Open
89.05
Bid
89.14
Ask
89.44
Low
88.76
High
89.24
Объем
765
Дневное изменение
0.24%
Месячное изменение
2.71%
6-месячное изменение
11.83%
Годовое изменение
7.26%
