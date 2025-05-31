通貨 / DGRW
DGRW: WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund
88.93 USD 0.09 (0.10%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DGRWの今日の為替レートは、0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり88.80の安値と89.32の高値で取引されました。
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
DGRW News
1日のレンジ
88.80 89.32
1年のレンジ
69.84 89.32
- 以前の終値
- 88.84
- 始値
- 89.00
- 買値
- 88.93
- 買値
- 89.23
- 安値
- 88.80
- 高値
- 89.32
- 出来高
- 1.214 K
- 1日の変化
- 0.10%
- 1ヶ月の変化
- 2.47%
- 6ヶ月の変化
- 11.57%
- 1年の変化
- 7.00%
