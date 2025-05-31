FiyatlarBölümler
Dövizler / DGRW
Geri dön - Hisse senetleri

DGRW: WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

89.14 USD 0.21 (0.24%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DGRW fiyatı bugün 0.24% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 88.76 ve Yüksek fiyatı olarak 89.24 aralığında işlem gördü.

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DGRW haberleri

Günlük aralık
88.76 89.24
Yıllık aralık
69.84 89.32
Önceki kapanış
88.93
Açılış
89.05
Satış
89.14
Alış
89.44
Düşük
88.76
Yüksek
89.24
Hacim
765
Günlük değişim
0.24%
Aylık değişim
2.71%
6 aylık değişim
11.83%
Yıllık değişim
7.26%
21 Eylül, Pazar