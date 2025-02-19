Валюты / CNSP
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CNSP: CNS Pharmaceuticals Inc
9.14 USD 0.06 (0.65%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CNSP за сегодня изменился на -0.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.32, а максимальная — 9.22.
Следите за динамикой CNS Pharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CNSP
- Upcoming Stock Splits This Week (July 21 to July 25) – Stay Invested - TipRanks.com
- CNS Pharmaceuticals announces 1-for-12 reverse stock split
- Corero secures $1.8 million in contracts for new cybersecurity platform
- CNS Pharmaceuticals Announces Virtual Investor KOL Connect Segment Discussing Glioblastoma Multiforme (GBM) and Lead Product Candidate TPI 287
- CNS Pharmaceuticals’ Chief Medical Officer, Sandra Silberman, MD, PhD to Present at the 2025 Brain Tumor Biotech Summit
- CNS Pharmaceuticals Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Corporate Update
- Nasdaq Gains 50 Points; US New Home Sales Rise In February - CNS Pharma (NASDAQ:CNSP), Cormedix (NASDAQ:CRMD)
- CNS Pharma's Cancer Drug Misses Survival Goal But May Offer Fewer Side Effects - CNS Pharma (NASDAQ:CNSP)
- US Stocks Mixed; Core & Main Posts Downbeat Earnings - Core & Main (NYSE:CNM), IMAC Hldgs (NASDAQ:BACK)
- S&P 500 Edges Higher; Analog Devices Earnings Top Views - Analog Devices (NASDAQ:ADI), Allurion Technologies (NYSE:ALUR)
- Dow Dips 150 Points; US Housing Starts Fall In January - Allurion Technologies (NYSE:ALUR), Auddia (NASDAQ:AUUD)
Дневной диапазон
8.32 9.22
Годовой диапазон
0.07 9.62
- Предыдущее закрытие
- 9.20
- Open
- 9.02
- Bid
- 9.14
- Ask
- 9.44
- Low
- 8.32
- High
- 9.22
- Объем
- 263
- Дневное изменение
- -0.65%
- Месячное изменение
- 47.42%
- 6-месячное изменение
- 603.08%
- Годовое изменение
- 6930.77%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.